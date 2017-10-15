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PKK'lılar Paris'te AFP binasına Öcalan posteri astı

Terör örgütü PKK üyeleri, Fransa'nın resmi ajansı AFP'nin merkez binasını işgal etti, Öcalan posteri astı.

15.10.2017 - 21:22
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Yürüyüşle sloganlar atarak ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıyarak AFP'nin Paris'in 2. bölgesindeki merkez binasının önüne gelen PKK üyelerinin bir bölümü binaya zorla girdi.

ÖCALAN'IN POSTERİNİ ASTI

Binanın üst katlarına çıkan terör örgütü üyeleri, AFP merkezinin balkonuna terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini astı.

PKK'lılar Paris'te AFP binasına Öcalan posteri astı

Teröristler bir saatten fazla sloganlar attıktan ve AFP editörleriyle görüştükten sonra eylemlerini sonlandırdı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI

Yasa dışı gösteri sırasında hiçbir güvenlik önleminin alınmaması dikkati çekti.

PKK'lılar Paris'te AFP binasına Öcalan posteri astı

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