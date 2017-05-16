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PKK'lılar ve FETÖ'cüler ABD'de Erdoğan'ı protesto etti

15 yıldır demokratik seçimlerle göreve gelen Erdoğan, PKK ve FETÖ'cüler tarafından 'diktatör' diye protesto ediliyor.

16.05.2017 - 19:06
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PKK'lılar ve FETÖ'cüler ABD'de Erdoğan'ı protesto etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'den sonra ABD'de Trump'la görüşmek üzere yaptığı gezide yer alan gazeteci Hakan Çelik, Amerika'da yaşanan gelişmeleri anlattı.

PKK'lılar ve FETÖ'cüler ABD'de Erdoğan'ı protesto etti

PKK-FETÖ AMERİKA'DA ERDOĞAN'I PROTESTO ETTİ

CNN Türk canlı yayınına katılan Çelik, Erdoğan'ın oteli ve Trump'la görüşeceği binanın önünde FETÖ'cülerin Erdoğan'a yönelik protesto gerçekleştirdiğini duyurdu. Terör örgütü PKK yandaşları da YPG flamaları altında Amerika sokaklarında protesto gösterisi düzenledi.

Hakan Çelik: FETÖ'cüler Erdoğan'ın otelinin önüne geldi VİDEO

PKK'lılar ve FETÖ'cüler ABD'de Erdoğan'ı protesto etti

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