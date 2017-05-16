PKK'lılar ve FETÖ'cüler ABD'de Erdoğan'ı protesto etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'den sonra ABD'de Trump'la görüşmek üzere yaptığı gezide yer alan gazeteci Hakan Çelik, Amerika'da yaşanan gelişmeleri anlattı.
PKK-FETÖ AMERİKA'DA ERDOĞAN'I PROTESTO ETTİ
CNN Türk canlı yayınına katılan Çelik, Erdoğan'ın oteli ve Trump'la görüşeceği binanın önünde FETÖ'cülerin Erdoğan'a yönelik protesto gerçekleştirdiğini duyurdu. Terör örgütü PKK yandaşları da YPG flamaları altında Amerika sokaklarında protesto gösterisi düzenledi.
Hakan Çelik: FETÖ'cüler Erdoğan'ın otelinin önüne geldi VİDEO