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PKK'lılar yaban domuzu yerken öldürüldü

PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda bir grup terörist SİHA tarafından Amanos Dağları'nda yaban domuzu yerken vuruldu.

AA | 09.08.2018 - 18:54..
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Güvenlik güçlerinin aralıksız devam eden terörle mücadele operasyonları sonucu terör örgütü PKK'nın yaşadığı çöküş, yapılan istihbari çalışmalarla gün yüzüne çıkıyor.

ÇIKMAZA GİRDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt 2016 ve 2017 yılları ile bu yıl yürütülen operasyonlarda verdiği kayıplar nedeniyle büyük panik yaşıyor.

Bölge halkı üzerindeki etkisini tamamen kaybeden örgüt, yaptıkları ihbarlarla güvenlik güçlerinin operasyonlarına yardımcı olan vatandaşların da desteğiyle çıkmaza girdi.

YABAN DOMUZU YERKEN VURULDULAR

Yakalanan ve teslim olan teröristlerin verdikleri ifadeler, örgütün, güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında çaresiz kaldığını ortaya koyuyor.

Bunun son örneği, Amanos Dağları'nda yürütülen operasyonlarda görüldü. Bir grup teröristin SİHA'lar tarafından vurulduğu bölgede yapılan istihbarat çalışmasıyla, örgüt mensuplarının avladıkları yaban domuzunu açık arazide yerken güvenlik güçlerinin hedefi olduğu belirlendi.

PKK'lı teröristlerin, başarılı operasyonlar sonucu hareket kabiliyetlerini kaybettikleri, yiyecek bulmakta bile zorlandıkları belirtildi.

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