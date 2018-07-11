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PKK'lılar yalvardı: Bizi biran evvel çıkartın

Karadeniz yaylalarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sürerken, "Bizi biran evvel çıkartın" diyen teröristlerin çaresizliği telsiz konuşmalarına yansıdı.

İHA | 11.07.2018 - 20:24..
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Uzman Çavuş Ali Cevizci’yi şehit eden grubun başında olan ve telsizde ‘Zap’ kod adını kullanan ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ve yanındaki ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan ile kimliği tespit edilmeye çalışılan diğer örgüt üyesi her yerde aranıyor.

"HER YERDE ASKER VAR, BİZİ ÇIKARTIN"

Bölgede iyice sıkışan bölücü terör örgütü üyelerinin çaresizliği ise telsiz konuşmalarına yansıdı.PKK’lılar telsiz konuşmalarında her yerde askerin olduğunu ve bölgeden biran evvel çıkmak istediklerini dile getirdi.

Bursa ‘Timsahlar’, Ankara ‘JÖAK’, Bulancak ‘Kartallar’ timleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından sürdürülen operasyonlara Diyarbakır ve Tunceli’den gelen 'Süper Kobra' savaş helikopterleri de destek veriyor.

PKK'lılar yalvardı: Bizi biran evvel çıkartın

ASKERİN KAHVALTISI KÖYLÜLERDEN

Öte yandan, bölgede bulunan askerlere ise vatandaşlar adeta gözü gibi bakıyor. Askerlerin sabah kahvaltısı, yemek gibi ihtiyaçlarını vatandaşlar sırayla hazırlayarak sofralar kuruyor.

PKK'lılar yalvardı: Bizi biran evvel çıkartın

PKK'lılar yalvardı: Bizi biran evvel çıkartın

PKK'lılar yalvardı: Bizi biran evvel çıkartın


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