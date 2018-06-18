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PKK'lılara şafak vakti baskın: 17 gözaltı

Adana’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3’ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.

İHA | 18.06.2018 - 07:21..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Özel hareket timlerinin de desteği ile daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat timleri baskınlarda kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

3'Ü KADIN 17 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyon da 3’ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan zanlıların, bölücü terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri ileri sürüldü.PKK'lılara şafak vakti baskın: 17 gözaltı

PKK'lılara şafak vakti baskın: 17 gözaltı

PKK'lılara şafak vakti baskın: 17 gözaltı







PKK'lılara şafak vakti baskın: 17 gözaltı





PKK'lılara şafak vakti baskın: 17 gözaltı



PKK'lılara şafak vakti baskın: 17 gözaltı

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