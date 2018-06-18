PKK'lılara şafak vakti baskın: 17 gözaltı

Bir bayram daha acı bilançoyla bitti. Arefe günü başlayan yolculuklarla birlikte, 4 günde toplam 67 kişi hayatını kaybetti.

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Bursa'da balık avlarken ceset buldu

İnegöl'de balık avlamaya giden bir balıkçının oltasına ceset takıldı. Erkek cesedinin kime ait olduğu emniyet ekipleri tarafından araştırılıyor.