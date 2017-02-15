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PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu

Mardin Nusaybin'de PKK'lı teröristlere ait, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve konferans yapılmak üzere hazırlanmış yeraltı sığınağı bulundu

15.02.2017 - 18:44
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Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapılmak üzere hazırlanmış oda bulunan yeraltı sığınağı bulundu.

PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından 15 Şubat'ta Nusaybin İlçesi Koruköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapmak üzere hazırlanmış 1 oda bulunan 20 metrekarelik yeraltı sığınağı bulunduğu ve sığınak içerisinde çok miktarda yaşam ve eğitim malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu

PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu

Açıklamada ayrıca, yürütülen operasyonlar kapsamında 2 şahıs hakkında işlem başlatıldığını da belirtildi.

PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu


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