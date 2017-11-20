PKK'lıların mezar taşlarından örgüt simgeleri silindi

Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Yeniköy mezarlığında bulunan PKK'lılara ait mezarlarda üzerlerinde PKK'yı simgeleyen, yazı, söz, sözde örgüt flaması-arması ve 'şehit' ibaresi bulunan mezar taşların değiştirilmesi istenilmişti.

25 PKK'LININ MEZAR TAŞLARI YENİLENDİ

Emniyetin talebini işleme alan Mezarlıklar Müdürlüğü, bugün Yeniköy Asri Mezarlığı'nda bulunan ve ilk olarak tespit 25 PKK'lının mezar taşları değiştirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SİMGELERİ VARDI

Üzerlerinde terör örgütü PKK-PYD simgelerinin yanı sıra sloganlarının da yer aldığı mezar taşları, belediye tarafından yaptırılan ve üzerinde sadece ölen kişinin adı, doğum ve ölüm tarihi ile ruhuna Fatiha yazılı mezar taşı yapıştırıldı.

































