taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.33875
Euro
7.4166
Altın
1204.02
Borsa
95546.5
Gram Altın
246.741

PKK'lıların yüzüne tükürmeye giden Fatma Teyze

2 askerimizi şehit eden 9 PKK'lı teröristin adliyeye getirilişi sırasında 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu Türk bayrağı açtı.

AA | 19.09.2018 - 08:53..
  1. Haberler
  2. Gündem

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül Cuma günü Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

9 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"YÜZÜNE TÜKÜRMEYE GELDİM, İDAM İSTİYORUZ"

Adliye önüne elinde Türk bayrağıyla gelen 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu, teröristlere tepki gösterdi. Teröristlerin adliyeye getirilişi sırasında 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu Türk bayrağı açtı. İzzettinoğlu, "Teröristlerin yüzüne tükürmeye geldim. İdam istiyoruz" dedi.

PKK'lıların yüzüne tükürmeye giden Fatma Teyze

PKK'lıların yüzüne tükürmeye giden Fatma Teyze

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

154
ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

53
Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

257
Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

32
Almanya, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasından memnun

Almanya, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasından memnun

39
PKK'ya hizmet eden belediyenin başkanını CHP savunuyor

PKK'ya hizmet eden belediyenin başkanını CHP savunuyor

44
Hafızadaki imgeler resme döküldü

Hafızadaki imgeler resme döküldü

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM