PKK'lıların yüzüne tükürmeye giden Fatma Teyze

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül Cuma günü Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.
9 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
"YÜZÜNE TÜKÜRMEYE GELDİM, İDAM İSTİYORUZ"
Adliye önüne elinde Türk bayrağıyla gelen 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu, teröristlere tepki gösterdi. Teröristlerin adliyeye getirilişi sırasında 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu Türk bayrağı açtı. İzzettinoğlu, "Teröristlerin yüzüne tükürmeye geldim. İdam istiyoruz" dedi.