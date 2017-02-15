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PKK’nın 15 Şubat çağrısı Şırnak'ta karşılıksız kaldı

Terör örgütü PKK, Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilme yıl dönümü için çağrı yapmıştı.

15.02.2017 - 12:51
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Şırnak’ın Silopi ilçesindeki terör örgütü yandaşlarının, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı çağrı karşılıksız kaldı.

KEPENKLER KAPANMADI

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirildiği başarılı operasyonlar sayesinde teröristlerden arındırılan Silopi, terör örgütü PKK’nın terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanıp, Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı çağrıyı karşılıksız bıraktı. İlçede her sene kepenk kapatmak durumunda kalan esnaf, erken saatlerinde iş yerlerini açarak, işlerini başına geçti.

PKK’nın 15 Şubat çağrısı Şırnak'ta karşılıksız kaldı

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