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PKK'nın 2 sorumlusu etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler-Dereler kırsalında devam eden operasyonda 2'si sözde örgüt sorumlularından 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

17.11.2017 - 23:05
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bestler-Dereler kırsalında 2 Kasım'dan bu yana devam eden "Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu" kapsamında terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'nın 2 sorumlusu etkisiz hale getirildi

2 SORUMLU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerin "Dirok" kod adlı Kader Tatlı, "Ekin Kerboran" kod adlı Emine Akyüz ve Ferhat Mamxuri olduğu tespit edildi.

Teröristlerden Tatlı'nın sorumlu düzeyde olduğu, Mamxuri adlı teröristin ise sözde Botan saha sorumlusu olduğu öğrenildi.

PKK'nın 2 sorumlusu etkisiz hale getirildi

BESTLER-DERELER'DE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde "yurt içi olaylar"a ilişkin yapılan bilgilendirmede, Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonda, "Aranan Teröristler" listesinde turuncu kategoride yer alan "Aze Malazgirt" kod adlı Aslı Özkaya ile gri kategoride bulunan "Herekol Heşet" kod adlı Rahmi Ayhan'ın etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

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