PKK'nın Afrin'deki işkence odaları

Afrin'de PKK/YPG'lilerin 1000 kişilik cezaevi bulunuyordu. 500 koğuşu, 100 tecrit odası bulunan bu cezaevinde örgüte katılmak istemeyenler işkence görüyor, öldürülüyordu.
TECRİT ODALARINA HAPSETTİLER
Örgüte katılmayı reddeden insanları 20'şer kişilik koğuşlara 50 kişi dolduran PKK/PYD'liler, örgütten kaçarken yakalananları ışıksız oturaksız ve 2 metre karelik tecrit odalarına hapsediyorlardı.
İŞKENCE ETTİLER
Bu tecrit odalarına çırılçıplak koyulan PKK/PYD'lilerin, ayakların altından ise sürekli suyun akmasını sağlıyorlardı.
ÖCALAN'IN KONUŞMALARINI DİNLETİP ÖLDÜRÜYORLARDI
Tecrit hücrelerinin kapılarında nöbet bekleyen PKK/PYD'liler tutuklulara sürekli olarak terörist başı Abdullah Öcalan'ın konuşmaları banttan dinletiliyordu.
Bu dinletilerin ardından bazı mahkumlar ise öldürülüyordu.