PKK'nın Afrin'deki işkence odaları

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AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

Zeytin Dalı Harekatı'nı hala sindiremeyen Avrupa Birliği, Belçika'da yapılan zirvede yine Türkiye'yi hedef aldı. Akdeniz ve Ege'de yapılan tatbikatlar için 'yasa dışı' açıklaması yapıldı.