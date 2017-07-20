taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.371
USD
3,5392
EURO
4,0758
ALTIN
140,75
PETR
49,7100

PKK'nın Ağrı Dağı sorumlusu öldürüldü

TSK tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda başarılı sonuçlar alınıyor.

20.07.2017 - 15:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ağrı Dağı'nın Doğubayazıt ilçesi kesiminde, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve barınma alanlarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE

Operasyonda, biri örgütün sözde Ağrı Dağı Güney Alan Sorumlusu "Murat Bazid" kod adlı Ahmet Acar olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle 2 kalaşnikof tüfek, 10 şarjör ve 4 el bombası ele geçirildi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Tendürek Dağı'nın batısına 10 Temmuz'da F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen operasyonda da 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Tendürek ve Ağrı Dağı başta olmak üzere kent genelinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar sürüyor.

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da Kurt Kapanı-7 operasyonu
Operasyon kapsamında vapur iskeleleri, metro ve tren istasyonu ile otoyolların da aralarında bulunduğu 35 noktada denetim yapıldı.
Türkiye'deki orman yangını sayısı
Türkiye'de 10 yıllık süreçte 24 bin 264 orman yangını meydana geldi.
İşsizlik oranı düşecek
NTV'nin canlı yayınında konuşan Ertem, mayıs ayında işsizlikte düşüşün devam edeceğini söyledi.
Almanya'nın yaptırım tehdidine İbrahim Kalın'dan tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lı teröristlerin teslim olma anları

PKK'lı teröristlerin teslim olma anları

126
Almanya'da Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Almanya'da Türkiye'ye yaptırım tehdidi

508
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya: Haddinizi aşmayın

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya: Haddinizi aşmayın

90
Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye sert uyarı

Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye sert uyarı

87
Teröristlere inat Türk bayrağı asan adam saldırıya uğradı

Teröristlere inat Türk bayrağı asan adam saldırıya uğradı

143
Arap ülkelerinin Katar'a ambargo rüyası sona erdi

Arap ülkelerinin Katar'a ambargo rüyası sona erdi

61
Harun Kolçak'ın son paylaşımı

Harun Kolçak'ın son paylaşımı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM