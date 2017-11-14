PKK'nın bombalı eylem planı çökertildi

İstihbari çalışmalar kapsamında, PKK'lı teröristlerce kullanılabilecek sığınak, barınak ve malzemelerin tespiti ile imha edilmesi amacıyla Ağrı Dağı derinliklerindeki Eliköy mevkiinde 'Şehit Uzman Jandarma 11'inci Kad. Çavuş Mehmet Bolat 17-33 Operasyonu' düzenlendi.

TERÖRİSTLERİN EYLEM PLANI DEŞİFRE OLDU

Operasyon kapsamında arama yapan jandarma ekipleri, dün dere yatağına gömülü halde, 33 torba ile 30 ve 60 kiloluk birer boş bidon buldu.

Yapılan incelemede, 50'şer kiloluk torbalarda bombalı eylemler için kullanılacağı değerlendirilen toplam bin 650 kilogram amonyum nitrat gübre ele geçirildi.

MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, ele geçirilen söz konusu malzemeler de parmak izi alma işlemleri tamamlandıktan sonra olay yerinde imha edildi.

2 KASIM'DA DA BOMBALI ARAÇ TESPİT EDİLMİŞTİ

Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin şifreli görüşmelerinde yoğunlukla bahsedilen 'tüp' ve 'gübre' sözcüklerini deşifre eden istihbarat birimleri, örgüt üyelerinin kısa zaman içerisinde bombalı araç eylem gerçekleştirme arayışı içerisinde olduğunu saptadı.

TERÖRİSTLER ÇARESİZ KALDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 2 Kasım'da Ağrı Dağı'nda bomba yüklendiği tespit edilen aracı, Hallaç Köyü yakınlarında durdurdu. Çaresiz kalan teröristler, aracı boş arazide patlatmak zorunda kaldı. Patlama neticesinde hiçbir personel yaralanmadığı gibi zayiat da meydana gelmedi ve terör örgütü üyelerinin bombalı araç eylemi operasyonla başarısızlığa uğratıldı.