taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.877
USD
3,8786
EURO
4,5590
ALTIN
158,63
PETR
62,7500

PKK'nın bombalı eylem planı çökertildi

Ağrı'da terör örgütü PKK'nın bombalı eylemde kullanacağı bin 650 kilogramlık amonyum nitrat gübre imha edildi.

14.11.2017 - 17:19
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstihbari çalışmalar kapsamında, PKK'lı teröristlerce kullanılabilecek sığınak, barınak ve malzemelerin tespiti ile imha edilmesi amacıyla Ağrı Dağı derinliklerindeki Eliköy mevkiinde 'Şehit Uzman Jandarma 11'inci Kad. Çavuş Mehmet Bolat 17-33 Operasyonu' düzenlendi.

TERÖRİSTLERİN EYLEM PLANI DEŞİFRE OLDU

Operasyon kapsamında arama yapan jandarma ekipleri, dün dere yatağına gömülü halde, 33 torba ile  30 ve 60 kiloluk birer boş bidon buldu.

Yapılan incelemede, 50'şer kiloluk torbalarda bombalı eylemler için kullanılacağı değerlendirilen toplam bin 650 kilogram amonyum nitrat gübre ele geçirildi.

PKK'nın bombalı eylem planı çökertildi

MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, ele geçirilen söz konusu malzemeler de parmak izi alma işlemleri tamamlandıktan sonra olay yerinde imha edildi.

PKK'nın bombalı eylem planı çökertildi

2 KASIM'DA DA BOMBALI ARAÇ TESPİT EDİLMİŞTİ

Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin şifreli görüşmelerinde yoğunlukla bahsedilen 'tüp' ve 'gübre' sözcüklerini deşifre eden istihbarat birimleri, örgüt üyelerinin kısa zaman içerisinde bombalı araç eylem gerçekleştirme arayışı içerisinde olduğunu saptadı.

PKK'nın bombalı eylem planı çökertildi

TERÖRİSTLER ÇARESİZ KALDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 2 Kasım'da Ağrı Dağı'nda bomba yüklendiği tespit edilen aracı, Hallaç Köyü yakınlarında durdurdu. Çaresiz kalan teröristler, aracı boş arazide patlatmak zorunda kaldı. Patlama neticesinde hiçbir personel yaralanmadığı gibi zayiat da meydana gelmedi ve terör örgütü üyelerinin bombalı araç eylemi operasyonla başarısızlığa uğratıldı.

İlginizi Çekebilir
İntihar girişimi Şişli'yi felç etti
İstanbul'un Şişli ilçesinde, bir binanın çatısında intihar girişiminde bulunan kişi, polisler tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.
Darbecilerin gözaltına alındığı anlar bilirkişi raporunda
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki eylemlerine ilişkin davadaki yeni görüntülerde PÖH'ün darbecileri hezimete uğrattığı görülüyor.
Şırnak'ta toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi
Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonla toprağa gömülü vaziyette mühimmat bulundu. Operasyonlar devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 34 yaşında
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 34. kuruluş yıl dönümü kutlamaları başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

192
Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

135
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

177
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

17
Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

127
ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

95
İsrailli Bakan'dan Suudi Müftü'yü tebrik

İsrailli Bakan'dan Suudi Müftü'yü tebrik

393
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM