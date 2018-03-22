PKK'nın çocukları eğittiği kamp yerle bir edildi

Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge halkının en kısa sürede yeniden normal yaşamlarına dönmesi planlanıyor.

ÇOCUKLARI SİLAH ALTINA ALIYORLARDI

Öte yandan, teröristlerden arındırılan bölgede, daha önce hava harekatıyla yerle bir edilen terör kampları da görüntülenmeye başlandı. Bunlardan biri de Afrin'in Hacıhasanlı bölgesinde bulunan eğitim kampı.

Afrin'de terör örgütünün imha edilen eğitim kampı VİDEO

13-17 YAŞ ARASI ÇOCUK SAVAŞÇILAR

Yerle bir edilen kampın, harekat sırasında etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde bulunan hafıza kartlarıyla ortaya çıkan, 13-17 yaş arası çocuk savaşçıların eğitildiği merkez olduğu belirlendi.

Geniş ve ormanlık bir alana kurulu kampta su kuyusundan atış alanına, yatakhaneden muhabere merkezine kadar çok sayıda bölüm bulunuyor. Terör örgütü, kampta, zorla ailelerinden kaçırdığı çocuklara silahlı eğitim veriyordu.