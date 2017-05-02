PKK'nın elindeki Afrin'de Rus varlığı

Türkiye'nin, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’ye karşı operasyonlarının ardından Afrin’de dört noktaya daha yerleşen Rus askerleri, konuşlandıkları nokta sayısını yediye çıkararak, terör örgütü militanlarıyla ortak nöbet tutup Fırat Kalkanı Harekat alanı ve Türkiye sınırında devriye geziyor.

Halep'in kuzeybatısında terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Afrin’de daha önce Kafr Cenne, Deyr Ballut ve Gazzaviye'ye üslenen Ruslar, şimdi de Der Sufan ve Zeytuna köyleri arasındaki vadi, Bıfanun Dağı, 135. Tugay ve Tel Acar'a yerleşti.

7 BÖLGEDE 100 RUS ASKERİ

Afrin’de Rusların konuşlandıkları yer sayısı böylece yediye çıkarken, buralardaki toplamda yüze yakın Rus askeri terör örgüt ile ortak hareket ediyor.

Mart ayı ortasında Afrin ilçe merkezinin 10 kilometre kuzeyindeki Kafr Cenne köyüne üslenen Rus askerleri ile PYD/PKK militanları, Azez ve Fırat Kalkanı Harekatı sınır hattında ortak devriye çalışması yürütüyordu.

İlk Rus üssü Kafr Cenne’nin kuzeyinde, Türkiye sınırına yakın Der Sufan ve Zeytuna köyleri arasındaki vadi boyunca terör örgütü unsurları ile konuşlanan Rus askerlerinin de örgüte kalkan olmak için Türkiye’ye yönelik gözlem çalışmalarında bulunduğu yerel kaynaklar tarafından ifade edildi.





Rusya’nın bölgeye gönderdiği ek kuvvetlerin bir bölümü de geçen sene terör örgütünün Rus hava desteği ile ele geçirdiği Tel Rıfat ilçesindeki Tel Acar bölgesine konuşlandı.

Muhalif kaynaklar, buradaki Rus askerlerinin Tel Rıfat’tan güneydoğuya, Bab ilçesine uzanan terör örgütü alanında örgüt militanları ile devriye çalışması yaptığını belirtti.

TERÖRİSTLERLE BİRLİKTE TÜRKİYE'Yİ GÖZLÜYORLAR

Afrin’in doğusunda, Azez ile Bab es-Selam sınır kapısına hakim Bıfanun Dağı’nda ve eski rejim üssü 135. Tugay'da konuşlanan Rus askerleri terör örgütü PYD/PKK üyeleri ile ortak nöbet noktaları oluşturarak Türkiye’nin sınır hattını gözetliyor.

KAFR CENNE'DEN DEYR BALLUT VE GAZZAVİYE'YE İNMİŞLERDİ

Mart ayında Kafr Cenne köyündeki eski BAAS tesislerine yerleşen Rus askerleri Afrin’in güneybatısında Türkiye sınırındaki Deyr Ballut köyüne kadar inmiş, burada muhaliflerin kontrolündeki Atme kamp bölgesi ve sınırdaki Türk askeri hareketliliğini izledikleri bildirilmişti.

Rus askerlerinin Afrin’in güneyinde, muhaliflerin kontrolündeki Daret İzze ve Kaptan Cebel bölgelerine hakim yükseltilere sahip Gazzaviye’de de bir gözlem üssü kurduğunu ifade eden yerel kaynaklar, Rusya’nın buradan muhalif bölgeleri izlediğini ifade etti.

AA muhabirlerinin görüştüğü Suriyeli muhalifler, Rusya’nın Afrin bölgesindeki bu hareketliliğini Esed rejimi, Rusya ve PYD/PKK’nın İdlib’e ortak bir kara harekatı hazırlığı olarak yorumlamıştı.

PKK, ESED REJİMİ VE RUSYA'NIN ORTAK ÜSSÜ: RACU

Afrin’in batısında, Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede bulunan Racu beldesi Esed rejimi, terör örgütü PYD/PKK ve Rusya’nın ortak kullandığı bir helikopter pistine ev sahipliği yapıyor.

Racu beldesi, savaşın Halep çevresinde şiddetlendiği günlerden bu yana Esed rejiminin helikopterler ile örgüte silah ve mühimmat indirdiği bölge olarak dikkat çekiyor. Ocak ayında Rusya’nın aracılığı ile Lazkiye’deki Humeymim hava üssünde Esed rejimi ile görüşen PYD/PKK yöneticilerinin görüşmeler için zaman zaman Racu beldesini kullandıkları iddia ediliyor.