PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi

Bayram ziyareti kapsamında Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Kalana Üs Bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradaki asker ve polislerin bayramını kutladı.

2 KAMYON MÜHİMMAT YAKALANDI

İkiyaka Dağları bölgesinde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Hakkari bölgesinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek sayıdaki mühimmat olarak değerlendiriyoruz. 116 adet kalaşnikof, 1 adet doçka, 5 adet piyade tüfeği, 3 adet güdümlü tanksavar mühimmatı, 13 adet biksi makineli tüfek, 5 adet RPG-7, 7 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet bomba atar, 1 adet av tüfeği, 217 adet el bombası, 239 adet taarruz tipi el bombası ele geçirildi. Bunun ötesinde de aldığımız bilgi çerçevesinde yaklaşık 2 kamyon mühimmat. Özellikle terör örgütünün çok önemli bir cephaneliğini arkadaşlarımız ele geçirmiş oldular. Bu operasyonu yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun" dedi.