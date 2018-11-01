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PKK'nın Gabar sorumlusunun yakalanma anı

Dün Şırnak'ta 2'si ölü, biri sağ 3 terörist ele geçirildi.

AA | 01.11.2018 - 14:50..
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PKK'nın Gabar sorumlusunun yakalanma anı

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Şırnak'ta dün terör örgütü PKK'nın sözde Gabar sorumlularından "Fedakar Cizir" kod adlı Emrah Nayci'nin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.

2 TERÖRİST DE ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Güçlükonak ilçesi Demirboğaz köyü kırsalında dün 2 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda terörist Emrah Nayci'nin yakalanışı, güvenlik güçlerinin kamerasına yansıdı.

PKK'nın Gabar sorumlusunun yakalanma anı VİDEO

KIYAFETLERİ ÇIKARDI

Görüntülerde ağaçlık bir alanda yakalanan teröristten üzerinde bomba olabileceği ihtimali dolayısıyla kıyafetleri çıkarılması isteniyor. Sözlü uyarının ardından elbisesini çıkaran terörist, kontrolün ardından gözaltına alınıyor.

PKK'nın Gabar sorumlusunun yakalanma anı

Öte yandan, Cudi Dağı ve Güçlükonak ilçesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara katılan güvenlik güçleri birliklerine dönüşünde silah arkadaşları tarafından törenle karşılandı.

Sıra halinde silah arkadaşlarının arasından geçen askerler, komutanları tarafından tek tek tebrik edildi, ardından hep birlikte Özel Harekat Marşı okundu.

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