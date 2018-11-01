PKK'nın Gabar sorumlusunun yakalanma anı

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da gerçekleşecek.

20 bin öğretmen ataması 7 Şubat'ta gerçekleşecek

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da gerçekleşecek.

20 bin öğretmen ataması 7 Şubat'ta gerçekleşecek

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Ağrı’da dilencilerin yer kavgası

Ağrı’nın en işlek caddesinde yer yüzünden kavga eden iki dilenciyi çevredeki vatandaşlar ayırdı.