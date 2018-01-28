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PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi

Suriye Halep ili kuzeyindeki Mare ilçesinde PYD/PKK'lı teröristlerin sızma girişimi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından engellendi.

AA | 28.01.2018 - 08:37..
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ÖSO askeri komutanlarından Ebu Sıtayf Minnağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Mare ilçesinin güneyindeki Tuveys bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu belirtti.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Girişimlerin bölgede bulunan ÖSO tarafından püskürtüldüğünü aktaran Minnağ, "Çıkan çatışmalarda 4 terörist öldürüldü, 17 terörist de yaralandı" dedi.

ZEYTİN DALI HAREKATINA CEVAP GİRİŞİMİ

Minnağ, terör örgütünün bu saldırılarının, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO'nun Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na cevap verme girişimi olduğunu belirtti.

Terör örgütü PYD/PKK yuvalandığı Afrin ilçesindeki bazı noktalardan muhaliflerin kontrolündeki Azez ve Mare ilçelerindeki bazı bölgelere aralıklarla sızmaya çalışıyor. Örgüt ayrıca Fırat Kalkanı bölgelerindeki sivil yerleşimlere de havan topu saldırıları düzenliyor.

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