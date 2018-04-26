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PKK'nın Irak'taki genel seçim oyunu

Eli kanlı terör örgütü PKK Irak'ta yapılacak olan genel seçimlere girmek için faaliyetler yürütüyor. Terör örgütünün ezidi partisi gibi görünerek seçime gireceği açıklandı.

AA | 26.04.2018 - 15:38..
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Terör örgütü PKK'nın Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere, 2 yıl önce Musul'un Sincar ilçesinde kurulan "Ezidi Demokrasi ve Özgürlük Partisi" (PADE) adı altında gireceği belirtildi.

Sincar'da faaliyet gösteren Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri Haydar Şeşo, yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın bölgede askeri faaliyetlerin yanı sıra siyasi çalışmalarına da hız verdiğini belirterek, "PKK'nın Şengal'den (Sincar) çekildiği iddiası kurgulanmış bir senaryo ve yalandan ibaretti." dedi.

EZİDİLERİ KULLANARAK SEÇİME GİRİYORLAR

PKK'nın PADE adı altında Irak'taki genel seçimlere girip Sincar'dan Bağdat'ta bir milletvekili göndermeyi hedeflediğini aktaran Şeşo, "Ezidi Demokrasi ve Özgürlük Partisi, PKK'nın icadı olup, aynı fikir ve ideolojiyle slogana sahip. PKK, Ezidi dinini ve halkını kullanarak, Irak'taki siyasi hayatın içine sızmaya çalışıyor." uyarısında bulundu.

Şeşo, Bağdat hükümetinin bu partiye yasal olarak nasıl izin verdiğine ilişkin soru üzerine, "Irak merkezi hükümeti, ülkede parti kuracak kişilerin Irak vatandaşı olmasının yeterli olduğunu bahane ederek, PKK'nın Ezidiler üzerinden Irak'ta bir siyasi partiye sahip olmalarına fırsat veriyor." ifadelerini kullandı.

"PKK EZİDİLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosundan Ezidi milletvekili Şeyh Şamo ise PKK'nın Ezidilerin "en büyük düşmanı" olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ezidilerin ismini kullanıp onlara düşmanlık edenlerin Irak meclisinde milletvekili bulundurması kabul edilemez. Böyle bir durum, Ezidilere yapılacak en büyük haksızlıkların başında yer alacaktır. PKK, farklı isimler altında Ezidi ve Irak'ın çeşitli bölgelerinde varlığını sürdürmeyi planlıyor."

PADE'nin 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde Sımer Derveş Halef ve Hodeda Murad Reşo adında iki milletvekili adayı var.

PADE'NİN KURULUŞU

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede konuşlanmaya başlamıştı. Örgüt, Sincar'daki askeri nüfuzunun yanı sıra kendi ideolojisini empoze etmek, Ezidileri her alanda kendisine bağımlı hale getirmek için Ezidi Demokrasi ve Özgürlük Hareketi'ni kurmuştu.

Terör örgütü daha sonra, 26 Haziran 2016'da Sincar'ın Hanesor köyünde yapılan toplantının ardından söz konusu hareketin PADE adında partileştiğini, başkanlığına ise Ömer Salih'in seçildiğini duyurmuştu.



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