PKK'nın kaçırdığı 13 yaşındaki kız çocuğu askere sığındı

1 Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem Pasifik Okyanusu'nda yer alan ülkenin doğu kıyılarının 6.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

2 'Sağdaki adam' Karlov suikastinde yaşadıklarını anlattı Karlov suikastında çekilen bir fotoğrafta, yüz ifadesiyle sosyal medyada gündem olan "sağdaki adam" o an yaşadıklarını anlattı.

3 Emlak Konut ve Galatasaray ek protokol imzaladı Galatasaray ve Emlak Konut, Riva ve Florya'daki iki arazi için ek protokole imza attı.

4 Gözlük camlarının buharlaşmaması için ne yapılabilir Gözlük camlarının buharlaşmasına karşı evinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bir çözüm var. İşte o yöntem...

5 Sosyal medyada terör propagandası yapan 7 kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ta sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 7 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 Şehit Kaymakamın eşinden yürek burkan paylaşım Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk oğlunun babasının mezarlığında fotoğrafını paylaştı.