PKK'nın kandırdığı 8 genç teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçtıklarını belirten dörder kişilik 2 grup, 18 ve 20 Nisan tarihlerinde Irak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) görevlileri tarafından Habur Sınır Kapısı'na getirilerek güvenlik güçlerine teslim edildi.

GENÇLER 16 İLA 30 YAŞ ARASI

Gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanan örgüt üyelerinden ikisinin 16, ikisinin 18, diğerlerinin ise 23, 25, 27 ve 30 yaşlarında oldukları belirlendi.

PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan örgüt üyelerinden 16 yaşındaki B.K. ifadesinde örgüte zorla götürüldüğünü belirtirken, hakkında arama kaydı bulunmayan aynı yaştaki R.T. ise örgütte yaşam koşullarının ağır olduğunu ifade ederek duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Siirt, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Bingöl nüfuslarına kayıtlı gençlerden 18 yaşındaki N.K, "her evden bir kişinin katılımının örgüt tarafından zorunlu tutulması" nedeniyle 2015'te örgüte katıldığını söyledi. Aynı yaştaki diğer terör örgütü üyesi N.K. ile 27 yaşındaki R.S. de "ailevi sorunlar" yüzünden bu yolu seçtiklerini ve pişman olduklarını anlattı.

"PROPAGANDALARINDAN ETKİLENDİM"

25 yaşındaki H.D. örgüte katılma gerekçesini "propagandalardan etkilendim" ifadesiyle açıklarken, 30 yaşındaki Ö.D. ise "uyuşturucu kullanmaktan 4 yıl ceza aldığını, cezaevinde yatarken ev iznine çıktığını, cezaevine tekrar dönmemek için 2014'te Kobani'ye iş bulma amaçlı gittiğini ve burada örgüt tarafından kandırıldığını" söyledi.

Teslim olan teröristlerden 23 yaşındaki M.E. de diğerleri gibi örgüt tarafından kandırıldığını belirterek, gençlerin bu oyuna gelmemelerini istedi.