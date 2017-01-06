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PKK’nın Karadeniz’deki 2 büyük sığınağı imha edildi

PKK'nın Karadeniz'de bulunan en büyük sığınağı etkisiz hale getirildi.

DHA | 06.01.2017 - 17:12
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PKK tarafından Karadeniz Bölgesi kırsalına, sansasyonel eylem yapması amacıyla gönderilen 12 kişilik sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’nun tamamı, geçen yıl güvenlik güçlerinin Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Ordu ve Erzincan’da düzenlediği başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

PKK'NIN 2 SIĞINAĞI DAHA BULUNDU

Ordu Mesudiye kırsalında 6 PKK’lı teröristin öldürülmesinin ardından, teröristlerin çantasından çıkan harita doğrultusunda, bölgede yürütülen ve halen devam eden operasyonlarda 2 sığınak ortaya çıkarıldı.

PKK’nın Karadeniz’deki 2 büyük sığınağı imha edildi

KARADENİZ'DE BULUNAN EN BÜYÜK SIĞINAK

Mesudiye kırsalında ormanlık alanda bulunan ve PKK’nın Karadeniz’de ele geçirilen en büyük sığınağı olduğu belirtilen yerde, örgütsel dokümanlar, harita, patlayıcı düzenekleri, bol miktarda yaşam malzemesi ve yiyecek ele geçirildi.

PKK’nın Karadeniz’deki 2 büyük sığınağı imha edildi

-15 DERECEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Ordu kırsalı ve yaylalarında PKK’nın kış üstlenmesine geçmesini önlemek amacıyla da komandoların -15 derece soğukta, zorlu kış şartlarına rağmen halen operasyonlarını sürdürdüğü, örgütün bölgedeki diğer sığınaklarının aranmasına devam edildiği belirtildi.

PKK’nın Karadeniz’deki 2 büyük sığınağı imha edildi

PKK’nın Karadeniz’deki 2 büyük sığınağı imha edildi

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