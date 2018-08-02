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PKK'nın şehit ettiği anne ve bebeğinin mezarına ziyaretçi akını

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın cenazelerinin defnedildiği şehitlikte, ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

AA | 02.08.2018 - 16:42..
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın cenazelerinin defnedildiği Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu var.

KUR'AN OKUYUP DUA ETTİLER

Şehitliğe gelen çok sayıda vatandaş, dün toprağa verilen Nurcan ve bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

İlçedeki yaz Kuran Kursu'nda eğitim gören kız çocukları da şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu.

PKK'nın şehit ettiği anne ve bebeğinin mezarına ziyaretçi akını

"VİCDANI OLMAYANIN DİNİ OLMAZ"

Vatandaşlardan Selvi Kayabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörü lanetlediğini söyledi.

Ahirete intikal eden tüm şehitlerin kendi öz kardeşi olduğunu belirten Kayabaş, "Vicdanı olmayanın dini olmaz, dini olmadığı için de bunları yapıyorlar. Lanet olsun onlara." dedi.

PKK'nın şehit ettiği anne ve bebeğinin mezarına ziyaretçi akını

"KUNDAKTAKİ BEBEĞİ KATLEDİYORLAR"

Songül Aker ise "11 aylık bebeğiyle annesini katledenlere lanet olsun. Diyecek söz bulamıyorum, bebek katilleri, idam gelsin. Bunlara idamdan başka şey olmuyor, yeter artık, ne günahı vardı 11 aylık bebeğin? Kundaktaki bebeği katlediyorlar, yeter artık." diye konuştu.

Şehitlerin ailesine Allah'tan sabır dileyen Aker, "Vatan sağ olsun. Bir ölür bin diriliriz." ifadelerini kullandı.

PKK'nın şehit ettiği anne ve bebeğinin mezarına ziyaretçi akını

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