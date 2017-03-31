PKK'nın katlettiği köylüler için anıt mezar yapıldı

Diyarbakır Valiliği tarafından katliamda yaşamını yitiren 16 kişinin yan yana toprağa verildiği Tanışık köyündeki mezarlar düzenlendi.

16 kişinin fotoğrafları mezar taşlarına işlenirken, isimlerinin yer aldığı anıt yapıldı.

"12 Mayıs 2016 Tanışık Köyü Şehitler Anıtı", yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü ilk günkü gibi yaşayan katliamda yakınlarını kaybeden aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Katliamda iki oğlunu ve akrabalarını kaybeden Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, ölene kadar bu acıyı unutmayacaklarını söyledi.

"Allah Cumhurbaşkanı, Başbakan ve devletimizden razı olsun, bize yardımcı oldular. Söylenecek söz yok. Bize bu acıyı yaşatanları lanetliyoruz." diyen Yaman, bu acıyı yaşatmaya kimsenin hakkı olmadığını vurguladı.

Ağabeyini, kardeşini ve bir yeğenini kaybeden Fatoş Yüce, akrabaları için anıt mezar yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Allah bu mezarlıkları yapanlardan razı olsun." ifadesini kullanan Yüce, ne kendilerinin ne de çocuklarının hiçbir zaman bu acıyı unutmayacaklarını söyledi.

DÜRÜMLÜ KATLİAMI

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasp ettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016'da Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında tartışma yaşanmış, vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, patlayıcı yüklü kamyonu Dürümlü mezrası girişinde infilak ettirmişti.

Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulmuş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı sonucu 36 çocuk yetim, 8 kadın da dul kalmıştı.