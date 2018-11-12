PKK'nın kış üslenmesine operasyon

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Turistler en fazla Trabzon'u ziyaret ederken, Trabzon’u bu yılın ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla azaldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni 3 milyon kişi ziyaret etti

1 İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor İran Petrol Bakanlığı, daha önce 79 dolar 15 sentten Tahran Enerji Borsası'nda satışa sunduğu petrolün varilini 64 dolar 97 sente düşürdü.

2 Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı Af yasası için MHP'ye oy verdiğini söyleyen mahkum yakınına kızan Bahçeli, "İstersen oy verme, biz oy için yapmıyoruz" dedi.

3 Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek İngiltere'nin en genç milyoneri, 23 yaşındaki Jane Park, kendisini mutlu edecek adama yılda 60 bin pound ödeyeceğini söyledi.

4 Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor Sabah gazetesinin Günaydın ekine röportaj veren Erdal Beşikçiooğlu "Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim" dediği için sosyal medyada bir kısım kitlenin lincine uğruyor.

5 Engincan Ural'ın panik halleri Londra'daki eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen Engincan Ural, kız arkadaşıyla görüntülenince kısa bir panik yaşadı.

6 Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliğine ait bir ordu kurulması fikrini değerlendirdi.