taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.48915
Euro
6.18205
Altın
1207.084
Borsa
92761.59
Gram Altın
212.988

PKK'nın kış üslenmesine operasyon

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

AA | 12.11.2018 - 11:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik Gürpınar ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Ordudonatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel Operasyonu" gerçekleştirildi.

PKK'nın kış üslenmesine operasyon

PKK'nın kış üslenmesine operasyon ViDEO

Operasyonda teröristlerce kullanılan sığınağın tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sığınakta yapılan aramada 16 büyük tüp (dolu), 12 küçük tüp (dolu), 130 kitap, 2 gazlı fener, kaynak makinesi, 2 akü, 200 metre elektrik kablosu, testere, 2 kürek, 7 paket kadın pedi, bir ton patates, 180 kilogram sıvı yağ, 40 karton sigara, 5 kilogram kuru nane, 30 paket çay, 35 kilogram makarna, 120 kilogram kuru fasulye, 80 kilogram mercimek, 50 kilogram nohut, 200 kilogram toz şeker, 70 kilogram tuz, 250 kilogram un, 200 kilogram pirinç, 15 kilogram pul biber, 10 kilogram salça, tansiyon ölçme aleti, 2 ilk yardım çantası, çok miktarda tıbbi malzeme, 50 çift örgü patik, 500 metre makara ipi, termos, 100 tükenmez kalem, 50 metre sargı bezi, 10 diş fırçası, 10 diş macunu, 2 takım terörist kıyafeti, 2 takım kar kıyafeti, çok miktarda kadın iç çamaşırı, 20 battaniye, 50 metrekare halı, 30 kilogram el sabunu ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiş, söz konusu sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir."

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

PKK'nın kış üslenmesine operasyon

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

22
Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

211
Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

103
Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

113
Engincan Ural'ın panik halleri

Engincan Ural'ın panik halleri

39
Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

24
Sezen Aksu dünürüyle tanıştı

Sezen Aksu dünürüyle tanıştı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM