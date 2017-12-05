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PKK'nın kış yapılanmasına darbe

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde zorlu kış koşullarında görev yapan askerler, teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 09:56..
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PKK'nın kış yapılanmasına darbe

Son bir haftada yurt genelinde yapılan terör operasyonlarında 11 terörist öldürüldü, 16 terörist sağ yakalandı, 5 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Öldürülen teröristlerin arasında "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride bulunan "Serdem" kod adlı Bi̇lal Serhat Sarıtaş, gri̇ kategori̇de yer alan "Soreş" kod adlı Şahabetti̇n Naşa i̇le örgütün sözde üst düzey sorumlularından "Andok" kod adlı Hamdüsena Atala da yer aldı.

PKK'nın kış yapılanmasına darbe

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Osmaniye, Siirt, Şırnak ve Tunceli'de 51 mağara ve sığınak imha edildi, 108'i ağır ve uzun namlulu 112 silah, patlayıcı yapımında kullanılan 565 kilogram madde, 40 el bombası, 57 bin 128 mühimmat ele geçirildi, 19 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

İşte gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen sıcaklıkta elleri tetikte bekleyen askerler:

PKK'nın kış yapılanmasına darbe

PKK'nın kış yapılanmasına darbe

PKK'nın kış yapılanmasına darbe

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