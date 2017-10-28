taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.884
USD
3,7894
EURO
4,3986
ALTIN
155,25
PETR
60,5800

PKK'nın kışlık 5 deposu ortaya çıkarıldı

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.

28.10.2017 - 18:36
  1. Haberler
  2. İç Haber
PKK'nın kışlık 5 deposu ortaya çıkarıldı

Erzincan'da güvenlik güçlerinin başarılı çalışmasıyla, büyük darbe yiyen PKK terör örgütüne yönelik Refahiye İlçesi kırsal kesiminde operasyonlar devam ederken, ormanlık alanda depolara sakladıkları yiyecek ve erzaklar ele geçirildi.

KIŞ ÜSTLENMESİNE DARBE

Jandarma özel harekat ve komando timlerinin katıldığı 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Budak Operasyonu' kapsamında Refahiye İlçesi Orçul Bölgesi’nde bölücü terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesi hazırlıklarını bozmaya yönelik arama tarama faaliyeti düzenlendi.

PKK'nın kışlık 5 deposu ortaya çıkarıldı

5 DEPO BULUNDU

PKK'lı teröristlere yönelik bugün saat 08.30’dan itibaren sürdürülen operasyonlarda Söğütlü Köyü Taşlıca Mezrası mevkiinde ormanlık alan içerisinde toprak altında 5 depo bulundu.

ERZAK VE YAŞAM MALZEMESİ

Depolarda yapılan aramalarda, çok miktarda un, şeker, yağ, çay, bakliyat, makarna ve konserve ile dörtlü ocak, muhtelif mutfak, temizlik ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Erzincan Valiliği, terör örgütü ile mücadelenin tüm hızıyla devam edeciğini bildirdi

İlginizi Çekebilir
1923 gönüllü Türk bayrağı oluşturdu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Atatürk Anıtı alnında 1923 kişi Türk bayrağı denemesi yaptı.
Eski sevgilisini öldürüp yiyen adam mahkemeye çıkmayacak
ABD'de, eski sevgilisini öldürdükten sonra yiyen sanığın, zihinsel olarak yetkin olmadığı için mahkemeye çıkmayacağı bildirildi.
Aksaray'da zincirleme trafik kazası
Aksaray'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ankara'da DEAŞ operasyonu
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen terör operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar canlı yayında gelen mesaja tepki gösterdi

Uğur Dündar canlı yayında gelen mesaja tepki gösterdi

578
V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

202
Melih Gökçek'ten belediye personeline veda

Melih Gökçek'ten belediye personeline veda

170
18 yaşındaki kız: Ailem beni seks işçisi yapmak istedi

18 yaşındaki kız: Ailem beni seks işçisi yapmak istedi

86
HDP'li Feleknas Uca'nın yurt dışı isyanı

HDP'li Feleknas Uca'nın yurt dışı isyanı

280
ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

62
Melih Gökçek istifa etti

Melih Gökçek istifa etti

262
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM