PKK'nın kışlık 5 deposu ortaya çıkarıldı

Erzincan'da güvenlik güçlerinin başarılı çalışmasıyla, büyük darbe yiyen PKK terör örgütüne yönelik Refahiye İlçesi kırsal kesiminde operasyonlar devam ederken, ormanlık alanda depolara sakladıkları yiyecek ve erzaklar ele geçirildi.

KIŞ ÜSTLENMESİNE DARBE

Jandarma özel harekat ve komando timlerinin katıldığı 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Budak Operasyonu' kapsamında Refahiye İlçesi Orçul Bölgesi’nde bölücü terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesi hazırlıklarını bozmaya yönelik arama tarama faaliyeti düzenlendi.

5 DEPO BULUNDU

PKK'lı teröristlere yönelik bugün saat 08.30’dan itibaren sürdürülen operasyonlarda Söğütlü Köyü Taşlıca Mezrası mevkiinde ormanlık alan içerisinde toprak altında 5 depo bulundu.

ERZAK VE YAŞAM MALZEMESİ

Depolarda yapılan aramalarda, çok miktarda un, şeker, yağ, çay, bakliyat, makarna ve konserve ile dörtlü ocak, muhtelif mutfak, temizlik ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Erzincan Valiliği, terör örgütü ile mücadelenin tüm hızıyla devam edeciğini bildirdi