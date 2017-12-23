taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

PKK'nın Mardin'deki elebaşı, sığınaklarını deşifre etti

Mardin'de, geçen ay içerisinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan ve bombalı eylemlerin planlayıcısı olduğu belirtilen,'Musa' kod adlı Koçaali Bala, sığınakların yerini söyledi.

DHA | 23.12.2017 - 15:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

w

Geçen yıl Adana Valiliği'ne yönelik bombalı saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen, örgütün 'sözde' özel kuvvetlerinde yer alan Çiçek Karabulut'un etkisiz hale getirildiği operasyonda sağ olarak yakalanan örgütün 'sözde' özel kuvvetler sorumlusu olduğu belirtilen PKK'lı Koçaali Bala'nın verdiği bilgiler doğrultusunda güvenlik güçleri operasyon başlattı.

ÖRGÜT MENSUPLARINA BÜYÜK DARBE

PKK'lı terörist Bala'nın verdiği bilgiler doğrultusunda Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy, Yavruköy, Çalıköy, Doğanlı, Büyükkardeş, Akarsu mahalleleri ile Ömerli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyona ilişkin Mardin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Emniyet, MİT ve jandarma birimlerinin, bölücü terör örgütünün kırsal kadrolarına yönelik olarak Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdikleri ortak operasyonda, metropollere yönelik bombalı eylemlerin planlayıcısı, 'sözde' özel kuvvetler sorumlusu 'Musa' kod adlı Koçaali Bala sağ ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, Adana Valiliği’ne yönelik olarak 24.11.2016 tarihinde yapılan bombalı saldırının faali, örgütün özel kuvvetler mensubu Çiçek Karabulut da etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri tarafından ifadesi alınan 'Musa' kod adlı Koçali Bala, örgütün Nusaybin Koruköy, Yavruköy, Çalıköy, Doğanlı, Büyükkardeş, Akarsu Mahallesi kırsalı ile Ömerli kırsalında kullandığı birçok sığınak ve barınak hakkında bilgi verdi. Koçali Bala'dan alınan bilgiler üzerine bölgede kapsamlı operasyonlar başlatan güvenlik güçleri, örgüte ait birçok barınak, sığınak tespit ederek, çok miktarda patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirmiştir. Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarla, Mardin kırsalında faaliyet yürüten ve kış üslenmesine geçmekte zorlanan örgüt mensuplarına büyük darbe vuruldu."

İlginizi Çekebilir
Nusaybin'de caminin abdest muslukları çalındı
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kışla Camii'sinde öğlen namazını kılmaya gelenler musluk ve boruların olmadığını görünce şok oldu. Musluk hırsızlarını yakalama çalışması başlatıldı.
Vapurdan denize düşen kadın kurtarıldı
İstanbul'da Eminönü-Üsküdar seferini yapacak olan vapurdan denize düşen kadın son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da kar yağışı başladı
Ankara'nın kuzey kesimlerinde geceden itibaren kar yağışı etkili olurken ülke genelinde yoğun yağış görülüyor.
Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini
Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan gelen metropolitler tarafından yönetilen ayinde, İncil'den Hazreti İsa'yı anlatan ilahi ve dualar okun
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

66
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

79
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

100
BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi değişiyor

BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi değişiyor

230
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafları yayımlandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafları yayımlandı

136
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

136
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM