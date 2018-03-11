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PKK'nın özel kuvvetleri ÖSO'yu durduramadı

Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin merkez yakınlarında ele geçirdiği bir köyde PKK'nın sözde özel kuvvetler yapılanmasının bulunduğu ortaya çıktı. ÖSO'yu teröristlerin Özel Kuvvetleri bile durduramadı.

AA | 11.03.2018 - 15:10..
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PKK'nın özel kuvvetleri ÖSO'yu durduramadı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK önderliğindeki ÖSO'nun ilerleyişi devam ediyor. Afrin ilçe merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu terör örgütü YPG/PKK'nin sözde özel kuvvetlerine ait üssü kısacık bir süre, neredeyse dakikalar içerisinde ele geçirdi.

PKK'nın özel kuvvetleri ÖSO'yu durduramadı

YPG'nin özel kuvvetleri ÖSO'yu durduramadı ViDEO

SÖZDE ÖZEL KUVVETLER DİZ ÇÖKTÜ

PKK'nın özenle yetişirilen kuvvetlerinin konuşlandığı 135. Alay olarak bilinen ve Afrin ilçe merkezine yalnızca iki kilometre mesafede bulunan bölgeye ÖSO birlikleri harekete geçti. Bölgeye araçlarla giren ÖSO mensupları çevreyi kuşattı, çatışma başladı.

PKK'nın özel kuvvetleri ÖSO'yu durduramadı

Kısa bir çatışma süreci geçirilen bölgede PKK'lı teröristlerin bir kısmı ölü olarak ele geçirilirken, diğerleri ise merkez doğru kaçışlarını sürdürdü.

PKK'nın özel kuvvetleri ÖSO'yu durduramadı

KRİTİK ÖNEME SAHİP BÖLGE

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinin çevresindeki en önemli askeri noktalarından birisi olan ve örgütün sözde özel kuvvetleri (HAT) tarafından kullanılan noktanın kısa bir çatışmanın ardından alındı. HAT karargahının girişinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı da yer aldığı görülüyorPKK'nın özel kuvvetleri ÖSO'yu durduramadı

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