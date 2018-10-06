PKK'nın partisi HDP'nin derdi Öcalan

AİHM "ÖCALAN'A İŞKENCE YAPILMADI" DEDİ, HDP ÇILDIRDI

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan 'işkence' başvurusu reddedildi.

Son umutları AİHM olan terör örgütü üyesi ve destekçisi HDP'liler de AİHM kararı sonrası bir açıklama yaparak, karardan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz, Kemal Peköz, Meral Danış Beştaş, Nuran İmir, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sait Dede ve Şevin Coşgun; AİHM’in Öcalan’ın avukatlarının başvurusunu reddetmesine ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

HDP'LİLER AİHM KARARINI KINADI

Vekiller adına konuşan Meral Danış Beştaş, “Türkiye mevzuatında “Öcalan yasaları” olarak tarif edebileceğimiz yasalar var. Buna hükümetler hiçbir zaman Öcalan yasaları demedi ama hukukçular ve siyasetçiler şunu çok iyi bilir ki maddelere yapılan düzenlemeler, bu anlama gelirdi. AİHM, hiçbir bireyin şartlı tahliye umudunun, talebinin ve hakkının kapatılamayacağı yönünde bir karar vermişti. Bu sisteme göre 23 saat bir hücrede yetkililerin deyimiyle tabutta geçirecek. Diğer ağırlaştırılmış ceza alan mahpuslar da aynı uygulamaya tabi tutuldu. CMUK da yapılan bir düzenlemeyle yeniden yargılama hakkı tanındı ama bu da Öcalan düşünülerek yeniden yargılamanın önü kapatıldı.” ifadelerini kullandı.