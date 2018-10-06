taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1253
Euro
7.06625
Altın
1203.63
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.101

PKK'nın partisi HDP'nin derdi Öcalan

HDP Vekilleri AİHM'nin Abdullah Öcalan kararına tepki gösterdi: Öcalan yasaları var.

Haber Merkezi | 06.10.2018 - 13:36..
  1. Haberler
  2. Gündem
PKK'nın partisi HDP'nin derdi Öcalan

AİHM "ÖCALAN'A İŞKENCE YAPILMADI" DEDİ, HDP ÇILDIRDI

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan 'işkence' başvurusu reddedildi.

Son umutları AİHM olan terör örgütü üyesi ve destekçisi HDP'liler de AİHM kararı sonrası bir açıklama yaparak, karardan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz, Kemal Peköz, Meral Danış Beştaş, Nuran İmir, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sait Dede ve Şevin Coşgun; AİHM’in Öcalan’ın avukatlarının başvurusunu reddetmesine ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

HDP'LİLER AİHM KARARINI KINADI

Vekiller adına konuşan Meral Danış Beştaş, “Türkiye mevzuatında “Öcalan yasaları” olarak tarif edebileceğimiz yasalar var. Buna hükümetler hiçbir zaman Öcalan yasaları demedi ama hukukçular ve siyasetçiler şunu çok iyi bilir ki maddelere yapılan düzenlemeler, bu anlama gelirdi. AİHM, hiçbir bireyin şartlı tahliye umudunun, talebinin ve hakkının kapatılamayacağı yönünde bir karar vermişti. Bu sisteme göre 23 saat bir hücrede yetkililerin deyimiyle tabutta geçirecek. Diğer ağırlaştırılmış ceza alan mahpuslar da aynı uygulamaya tabi tutuldu. CMUK da yapılan bir düzenlemeyle yeniden yargılama hakkı tanındı ama bu da Öcalan düşünülerek yeniden yargılamanın önü kapatıldı.” ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı

Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı

521
Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

128
Başkan Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı

Başkan Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı

269
Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

42
İran'dan İsrail'e: Yüzme öğrenin

İran'dan İsrail'e: Yüzme öğrenin

189
İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

21
Sözleşmelerde dövizden TL’ye geçişin ayrıntıları

Sözleşmelerde dövizden TL’ye geçişin ayrıntıları

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM