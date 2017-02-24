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PKK'nın referandum toplantısı: Kürdistan için bir fırsat

Almanya'da bir araya gelen PKK yandaşları ve Avrupa sorumlusu, referandumdan hayır çıkmasının Kürdistan için bir fırsat olduğunu söyledi.

24.02.2017 - 13:20
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PKK'nın referandum toplantısı: Kürdistan için bir fırsat

PKK'nın referandumda hayır verin çağrısının ardından, terör örgütünün Avrupa'daki kolları da harekete geçti. PKK yandaşları Avrupa'nın bir çok kentinde cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılması planlanan referandumda 'hayır oyu verin' propagandası yapmaya başladı.

PKK'nın referandum toplantısı: Kürdistan için bir fırsat

"HAYIR ÇIKMASI KÜRDİSTAN İÇİN BİR FIRSAT"

Son olarak Almanya'nın Hoonver kentinde bir araya gelen PKK yandaşları ve örgütün Avrupa sorumlusu, Öcalan posteri önünde toplandı ve "Referandum Kürdistan için bir fırsat" toplantısı yaptı.

Örgütün Avrupa sorumlusu, sandıktan 'hayır' oyunun çıkmasının teröristler için büyük bir moral-motivasyon kaynağı olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

PKK'nın referandum toplantısı VİDEO

PKK'nın referandum toplantısı: Kürdistan için bir fırsat

"HAYIR ÇIKARSA DEVRİM BİLE YAPABİLİRİZ"

"Vereceğiniz mesajlar, yaptığınız mesajlar çok önemli. Türkiye'deki referandumdan 2 hafta önce yaptığınız çalışma çok önemli bir etki yapacak, pozitif etki yapacak. Neden hayır dediğinizi, niçin hayır dediğinizi anlatmalısınız. Referandum Kürdistan için fırsat, 'hayır' çıkarsa devrim bile yapabiliriz. Bu işler böyle. Fırsatlar ve dönemle iyi kullanılırsa kendi lehinize döner."

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