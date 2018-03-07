PKK'nın silah altına aldığı çocuklar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın hazırlık aşamasında paniğe kapılan YPG/PKK, çocukları zorla "silah altına alma" eylemlerini artırmıştı.

PKK'NIN KİRLİ YÜZÜ

Bölgede ele geçirilen dokümanlar, terör örgütünün kirli yüzünü ortaya çıkardı.

YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklar, bu kez kendi çektikleri fotoğraflarla belgelendi.

HAFIZA KARTLARINDAN ÇIKAN GERÇEKLER

Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerilerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartları ile dokümanlar, terör örgütünün küçük yaştaki çocuklara verdiği silah eğitimlerini ve dağdaki yaşamlarını ortaya koyuyor.

Ele geçirilen fotoğraflar ve dökümanlarda, yaşları 13 ile 17 arasında olduğu tahmin edilen çocuklara ait görüntüler bulunuyor.

ÇOCUKLARA SİLAH EĞİTİMİ

Okul sıralarında kalem tutma yaşındaki çocukların, kaleşnikofları havaya kaldırdıkları ve nişan almış vaziyette silahlı eğitime tabi tutuldukları, fotoğraflarda yer alıyor.

Çocukların, bölücü terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan ve örgütün diğer sözde "yöneticilerinin" fotoğrafları önünde poz verdikleri görülüyor.