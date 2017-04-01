Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yaşanacak sonraki sürece ilişkin önemli bilgiler verdi.

SİNCAR'A OPERASYON SİNYALİ

"PKK terör örgütüdür ve Türkiye'yi hedef almaktadır. Biz de PKK ile mücadele ediyoruz. Mücadelemizi hem sınır içinde hem de sınırlarımızın dışında sürdürüyoruz" diyen Çavuşoğlu, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni operasyonları anlattı:

"PKK nerede olursa olsun, nereye yerleşirse yerleşsin mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anda Kandil’de nasıl mücadele ediyorsak ikinci bir Kandil oluşturmak için Sincar bölgesinde de bazı yapılanmalara girdiler. Biz burada da ve diğer yerlerde de mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekli müdahaleleri de yapacağız. Mücadelemizin bir parçasıdır, nerede olursa olsun müdahale etmek."

PKK'nın Sincar yapılanmasına operasyon sinyali VİDEO

"EL BAB'DA HER ŞEY TAM OLARAK BİTMİŞ DEĞİL"

Çavuşoğlu ayrıca El Bab'a değinerek "Şu anda el Bab ele geçirildi ama her şey tam bitmiş değil, temizlik yapılıyor. Güvenliğin tam olarak sağlanması lazım. Buralar ayrıca tam olarak terörden arındırılmış güvenli bölgelerdir. Bu güvenli bölgelere insanlar dönmeye başladılar. Suriye'nin başka yerlerinden de insanlar geliyor. Türkiye'den de bugüne kadar 50 binden fazla Suriyeli bu bölgelere döndü. Buraların güvenliğini yerel güçlere tabii ki devretmek lazım ama bunu da hazırlamak lazım. Şu an Suriye'de terör örgütleri arasında da birbirine karşı toprak kazanım mücadelesi, savaşlar var. Fırat Kalkanı operasyonunda el Bab'da önemli bir başarı elde edildi. Fakat bizim askerlerimiz daha oradadır. Tüm bu yapılacak çalışmaları da bizim gerçekleştirmemiz lazım." dedi.

"İSTİHBARAT ÜLKEMİZE YÖNELİK RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Dışişleri Bakanı, Avrupa'da PKK ve FETÖ ile mücadelenin Avrupa siyaseti ve basınında "casusluk ağı" olarak tanımlanmasına ilişkin konuştu:

"İstihbarat birimleri arasında terör ve teröristlerle ilgili ve diğer konularda bilgi paylaşımı olur. Biz elde ettiğimiz bilgileri yurt dışında, PKK ve FETÖ üyeleri dahil, o ülkelerle paylaşıyoruz. Hem siyasi düzeyde hem de güvenlik birimlerimizle paylaşıyoruz. Esasen iki istihbarat arasındaki bilgilerin de siyasi amaçla kullanılması veya sızdırılması da etik değil. Çünkü bu bilgi paylaşımı çoğu zaman karşılıklı oluyor. İstihbaratın görevleri nedir? İçeride ya da dışarıda oluşan tehditleri tespit edip gerekli uyarılarda bulunmaktır. İstihbaratımızın yaptığı bu çalışma da Türkiye'ye yönelik risklerin azaltılması konusunda son derece faydalıdır. Almanya'da ise bu terör örgütü, kiminle paylaşacağım, Almanya ile paylaşacağım. Son zamanlarda özellikle yurt dışındaki terör örgütü üyelerinin tespiti konusundaki bazı çalışmalardan da rahatsız olduklarını görüyoruz. Bize yönelik bir tehdit varsa biz bunu tespit edip gerekli adımı atmamamız mı lazım?"