PKK'nın sivil katliamları hafızalardan silinmiyor

Bölücü terör örgütü PKK'nın 34 yıldır sürdürdüğü hain saldırılarda hedef aldığı siviller hafızalardan silinmiyor.

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ, SAĞLIKÇI...

Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde 15 Ağustos 1984'te ilk saldırılarını düzenleyen PKK, kırsalda umduğunu bulamadığı için eylemlerini şehir merkezlerine taşıyarak sivillerin canına da kasteden katliamlar gerçekleştirdi.

Eli kanlı örgüt, Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarında güvenlik güçlerinin yanı sıra öğrenci, eğitimci, sağlıkçıların da bulunduğu sivil vatandaşları da hedef aldı.

KUNDAKTA BEBEKLERİ KURŞUNA DİZDİ

PKK'nın, 1980 ve 1990'lı yıllarda yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği baskınlarda sivillerin yanı sıra kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi.

BEBEK KATİLİ

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişinin acısı aradan geçen 23 yıla rağmen unutulmadı. Henüz 3 yaşında kefene sarılı bedeni kurşunlanmış küçük Serkan'ın fotoğrafını çeken gazeteciler, terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna da göstermiş oldu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.



Serkan bebek

Saldırılarda çok sayıda sivilin yaşam hakkı elinden alındı. Katliamlar çocukları öksüz veya yetim, kadınları dul, yüzlerce sivili sakat bıraktı, evlatlarını yitirenlere sonsuza dek sürecek yürek acısı yaşattı.

DERSHANE ÖNÜNDE BOMBALI SALDIRI

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir dershanenin önünde 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce askeri servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 6'sı dershane öğrencisi 7 kişinin yaşamını yitirmesi hafızalardan silinmedi.



Diyarbakır'da dershane saldırısı

7 ÖLÜ, 73 YARALI

Hain saldırı, üniversite sınavına hazırlanmak için dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya'yı hayattan kopardı. Yedi eve ateş düşüren hain saldırıda 73 kişi yaralandı.

HAYALLERİNİ DE YAKTILAR

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 8 Kasım 2009'da belediye otobüsüne terör örgütü mensuplarınca molotofkokteyli atıldı. Saldırıda, evine giden 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Serap Eser, otobüste çıkan yangın sonucu alevler arasında kaldı. Genç kız yaklaşık bir ay tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.



Serap Eser

2'Sİ ÇOCUK 9 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

Hakkari'de de 16 Eylül 2010'da Durankaya beldesi ile Geçitli köyü arasındaki yolda teröristlerin döşediği mayının sivilleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu aralarında 2 yaşındaki Nurullah Umut Çiftçi'nin bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 11 aylık 11 aylık Zeynep Kurt da vardı.



Zeynep Kurt

SİVİLLERİN BULUNDUĞU ARAÇLARA ATEŞ AÇTILAR

Töristler, 20 Eylül 2011'de 6 genç kızı hedef aldı. Zeynep Evin, arkadaşlarıyla otomobille gezerken teröristler araca ateş açtı. Otomobilde bulunan genç kızlardan 4'ü hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.



Zeynep Evin ve arkadaşları

HAMİLE KADINI VE KIZINI ÖLDÜRDÜLER

Batman'da 26 Eylül 2011'de terör örgütü mensupları bir aracı gasbetti. "Dur" ihtarına uymayan 3 terörist, polise ateş açtı. Rastgele ateş açarak kaçmaya çalışan terör örgütü mensupları, hac yolculuğuna hazırlanan anne ve babasını ziyaretten dönen Talat Doru ve ailesinin bulunduğu araca da ateş etti. Olayda 4 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Mizgin Doru (31) ile kızı Sultan Doru (4) yaşamını yitirdi. Talat ve Mizgin Doru'nun 4 kızı vardı ancak bir de erkek bebek istiyorlardı. Anne karnındaki erkek bebek, olay sonrasında sezaryenle kurtarıldı ancak hastanede bir gün yaşayabildi. Baba Doru ile bir kızı da olayda ağır yaralandı.



Mizgin Doru (sağda)

CANLI BOMBAYA BİR ANNE SİPER OLDU

Bingöl'de 29 Ekim 2011'de Cumhuriyet Bayramı'nda bir anne, canlı bombaya müdahale ederek çok sayıda kişiyi kurtardı. Kurban Bayramı öncesi 3 çocuğuyla alışverişe çıkan Hatice Belgin, yürürken canlı bombayı fark etti ve üzerine atladı. Anne, patlamayı engelleyemedi ancak yaşanabilecek daha büyük bir facianın önüne canını feda ederek geçti. Olayda, anne Hatice Belgin ile oğlu Veysel ve bir vatandaş hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.



Hatice Belgin

YASİN BÖRÜ

HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından çıkan 6-7 Ekim olaylarında 2 polis memuru şehit düştü, 31 kişi hayatını kaybetti, 221 sivil ve 139 polis yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Kurban Bayramı'nın 4. gününde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtılırken 2 arkadaşıyla katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü de bulunuyordu.



Yasin Börü

FIRAT SİMPİL

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 30 Ağustos 2015'te evinden sebze almak için çıkan 6. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Fırat Simpil, terör örgütü PKK mensuplarınca yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Fırat Simpil

ELİF ŞİMŞEK

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 28 Eylül 2015'te teröristlerin polis aracına düzenlediği saldırıda roketatar mermisinin isabet ettiği evdeki 9 yaşındaki Elif Şimşek öldü.



Elif Şimşek

TAHSİN URAY

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 Eylül 2015'te terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması mensuplarınca poşet içinde bir evin damına bırakılan patlayıcının ellerinde infilak etmesi sonucu 2 çocuk ağır yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan 9 yaşındaki Tahsin Uray müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tahsin Uray

MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK

Mardin'de Derik Kaymakamlığında 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk şehit düştü.

Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk

36 ÇOCUĞU YETİM BIRAKAN DÜRÜMLÜ KATLİAMI

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2017 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşandı. Vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye harekete geçen ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, patlayıcı yüklü kamyonu mezra girişinde infilak ettirdi.



Dürümlü Katliamından sonra cenazelerin defni

Patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedildi, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının da dul kalmasına neden oldu.

ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı. Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit oldu.



Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın

ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ

Teröristler, 16 Haziran 2017 günü de sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünden memleketi Gümüşhane'ye giden Necmettin Yılmaz'ı otomobilini kurşunladıktan sonra kaçırdı. Tunceli'de 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nın kenarında bulunan erkek cesedinin yapılan DNA incelemesi sonucu Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.



Öğretmen Necmettin Yılmaz

EREN BÜLBÜL

Eli kanlı teröristler, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de evden erzak çalan teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken 16 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit etti.

Bahsi geçen evin civarında sürdürülen inceleme sırasında güvenlik kuvvetlerine yardımcı olduğu sırada teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu Eren Bülbül ve Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit düştü, bir güvenlik görevlisi yaralandı.



Eren Bülbül

YOL YAPIMINDA GÖREVLİ İŞÇİLERE SALDIRI

Şırnak-Van karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye 2 Temmuz 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

PKK'lı teröristler, 3 Temmuz 2017'de de Uludere ilçesinin Ortasu Beyaztepe mevkisinde yol çalışması yapan işçilere saldırdı. Saldırıda, 2 işçi hayatını kaybetti, yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

SİYASETÇİLER DE HEDEF ALINDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 Mart 2017'de AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ve ağabeyi Murat Ayhan, teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Murat Ayhan, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın bulunduğu 2 araçlı konvoya 15 Nisan 2017'de terör örgütü PKK tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Vanlı, yara almadan kurtuldu, aracı takip eden otomobildeki güvenlik korucusu yeğeni Adnan Vanlı şehit oldu.



Korucu Adnan Vanlı

Diyarbakır'da 30 Haziran 2017'de AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Van'da 1 Temmuz 2017'de AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.



AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi

Şırnak Yeşilyuva Mahallesi'nde 31 Ağustos 2017'de Uludere Belediye Başkanlığı için 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, PKK'lı teröristlerce evinin önünde katledildi.



Korucu Mehmet Paksoy

HEDEF ALINANLAR ARASINDA MUHTARLAR DA VAR

Terör örgütü PKK, görev yaptıkları mahalle ve köylerde vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü görevi yürüten, hizmetlerin yerine ulaşmasına öncülük eden muhtarları da saldırılarında hedef aldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 17 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı tespit edilen Kadıköy muhtarı Nurettin Altun, başından vurularak öldürülmüş bulundu.

DÜĞÜN EVİNE SALDIRI

Şırnak'a bağlı Ortabağ köyünde 22 Ocak 1987'de düğünevine bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK, 2'si çocuk, 4'ü kadın 8 kişiyi katlettikten bir gün sonra Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Gündükörte mezrasında ise 2'si bebek, 5'i çocuk 10 kişiyi katletti, 10 kişiyi de yaraladı.



Ortabağ katliamının şehitlerinin mezar taşı

EN ÇOK ÇOCUKLAR ÖLDÜ

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol köyüne 7 Mart 1987'de saldıran teröristler 6'sı çocuk 8 kişiyi kurşuna dizerek katliamlarına devam etti.

PINARCIK KÖYÜ

Teröristler, Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyüne 20 Haziran 1987'de düzenledikleri baskında 16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 kişiyi hunharca katletti.



Pınarcık köyüne yapılan saldırının şehitlerinin mezarı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Haraberk mezrasına 8 Temmuz 1987'de saldıran teröristler aynı aileden 7'si çocuk, 2'si kadın 9 kişiyi öldürdü.

KURŞUNA DİZDİLER

Aynı gün aynı saatlerde bir başka grup da Peçenek köyünü basarak, 16 kişiyi kurşuna dizdi. Şırnak'ın Çiftekavak mezrasını da basan PKK'lılar, 2'si hamile 5'i kadın, 4'ü çocuk 11 kişiyi katletti.

3 ÖĞRETMENİ BİRDEN KATLETTİLER

Şırnak'ın Yağızoymak köyünde 28 Mart 1988'de teröristler 9 çobanı boğarak katletti. Örgüt, öldürdüğü çobanların köy korucusu olduklarını iddia etti. Aynı yıl Dargeçit ilçesine bağlı Sümer köyünü basan teröristler, 3 öğretmeni katletti, birini de yaraladı.

9 MÜHENDİS, BİR İŞÇİYİ KURŞUNA DİZDİLER

Bölücü terör örgütü PKK, 1990 ve sonraki yıllarda da güvenlik gücü sivil ayrımı yapmadan katliamlarına devam etti. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 21 Mart 1990'da yol kesen teröristler, 9 mühendis ve bir işçiyi kurşuna dizdi. Aynı yıl bu kez 11 Haziran'da Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyündeki korucu evlerine saldıran teröristler, 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişiyi katletti.

ÇETİNKAYA SALDIRISI

Teröristler, İstanbul Bakırköy'deki Çetinkaya mağazasına 25 Aralık 1991'de molotofkokteyli attı. Çıkan yangında, 7'si kadın, biri çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.



Çetinkaya saldırısı

YOL KESİP KATLİAM YAPTILAR

Teröristler, 11 Haziran 1992'de Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurdukları minibüsteki 13 kişiyi kurşuna dizdi.

CAMİ BASKINI

Eli kanlı örgüt, 27 Haziran 1992'de Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç köyü camini bastı, 10 kişiyi öldürdü. Aynı yıl Diyarbakır'ın Hani ilçesini de kana bulayan örgüt, 4'ü çocuk, 4'ü kadın 12 kişiyi katletti, 3 kişiyi de yaraladı.

ÇARŞI İZNİNE GİDEN SİLAHSIZ ASKERİ TARADILAR

Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993'te yol kesen silahlı terör örgütü, usta birliklerine giden üniformasız askerlerin bulunduğu otobüsleri durdurdu ve 33 silahsız askeri şehit etti. Ülkeyi yasa boğan bu saldırı tazeliğini korurken, 30 Haziran 1993'te Mardin'e bağlı Hamzabey mezrasına saldıran teröristler 7 sivili katletti.



Yolaç köyü camiinde katledilenlerin mezarı

BAŞBAĞLAR KATLİAMI

Aradan geçen yıllara rağmen unutulması mümkün olmayan bir katliam haberi de 5 Temmuz 1993'te Erzincan Başbağlar köyünden geldi. Akşam saatlerinde köyü basan örgüt, 33 vatandaşı kurşuna dizdikten sonra köyü ateşe verdi.



Başbağlar katliamının cenazeleri

11 ÇOCUK, 21 KİŞİYİ KATLETTİLER

Elazığ'ın Maden ilçesinde yolcu otobüsünü durduran PKK'lılar, 8 kişiyi kurşuna dizdi. Aynı gün Mardin'e bağlı Ormancık ve Akyürek köylerine saldıran teröristler, 11'i çocuk 21 kişiyi katletti.

5 ÖĞRETMENİ KAÇIRIP 4'ÜNÜ ÖLDÜRDÜLER

Tunceli'ye bağlı Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994'te 6 öğretmen teröristler tarafından kurşuna dizildi. Bu olaydan bir ay sonra Erzurum'un Katranlı ve Taşkesen köylerinde görev yapan 5 öğretmeni kaçıran PKK'lılar 4'ünü öldürdü.

HAMZALI KATLİAMI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyünü 1995'in ilk gününde basan örgüt, çocuk, kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu 20 kişiyi katletti.

MISIR ÇARŞISI SALDIRISI

Kırsalda güvenlik güçleri karşısında ağır kayıplar veren eli kanlı örgüt, 2000'li yıllarda toplumda korku ve panik havası yaratmak için şehir merkezlerine yöneldi. Canlı bomba ve tuzaklarla bu kez şehir merkezlerindeki sivilleri hedef almaya başlayan örgüt, 9 Temmuz 1998'de İstanbul'un en kalabalık mekanlarından Mısır Çarşısı'na saldırdı. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi yaralandı.



Mısır Çarşısı saldırısı

ANAFARTALAR ÇARŞISI SALDIRISI

Ankara'da 22 Mayıs 2007'de Anafartalar Çarşısı'na bombalı intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

GÜNGÖREN SALDIRISI

İstanbul Güngören'de 27 Temmuz 2008'de PKK'lıların bıraktığı 2 bombanın 10 dakika arayla patlaması sonucu 5'i çocuk 18 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 154 kişi tedavi altına alındı.

HALKALI SALDIRISI

Halkalı'da 22 Haziran 2010'da askeri servise bombalı saldırı düzenleyen teröristler, biri lise öğrencisi 5 kişinin ölümüne neden oldu.

KIZILAY SALDIRISI

Teröristler, 20 Eylül 2011'de yine Ankara'yı kana buladı. Kızılay Kumrular Caddesi'nde meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.



Kızılay'da yapılan saldırı

DİYARBAKIR SALDIRISI

Diyarbakır'da 15 Ağustos 2016'da trafik denetleme merkezine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 5 polis ile biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti.

11 POLİS, ŞEHİT, 78 YARALI

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 26 Ağustos 2016'da Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 11 polis şehit oldu, aralarında 7 aylık bebeğin de bulunduğu 78 kişi yaralandı.

LOJMANA SALDIRI

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 Ocak 2016'da İlçe Emniyet Amirliği ve lojmanına teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, bir polis memurunun şehit olduğu, biri 5 aylık bebek biri 4 ve diğeri 12 yaşında 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 39 kişi hastaneye kaldırıldı.



PKK'nın saldırdığı lojman

GÜVENPARK SALDIRISI

Kızılay Güvenpark yakınlarında 13 Mart 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda yaralananlar arasında bulunan 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırılarının en küçük kurbanlarından oldu.

3 KUŞAĞI BİRDEN KATLETTİLER

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 10 Ağustos 2016'da polis servis aracına PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda anne, 2 kızı ve 2 torunu hayatını kaybetti, 5'i polis 12 kişi yaralandı.