Rakka'nın batı kırsalındaki Mansura beldesinde, PYD/PKK'lı teröristlerin iki sivile işkence ettiği görüntülerde, kıyafetlerinin kolunda elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi olan iki teröristin, iki erkek sivili, elleri ve ayaklarından bağlayarak yere yatırdığı görülüyor.

ÜZERLERİNE SANDALYE KOYDUKLARI SİVİLLERE ŞİDDET

Yaklaşık bir ay önce çekilen görüntüde teröristler, "DAEŞ üyesi olmadığını biliyoruz. Ama bize DEAŞ mensuplarının yerini söyle." diyerek, üzerilerine sandalye koydukları sivillere şiddet uyguluyor.

RAKKA'DA EVLERİ YAĞMALADILAR

2,5 ay önce çekilen bir başka videoda, Rakka'nın kuzeyinde Kerame beldesi sakinlerinden Ahmed el Abdullah Cabar, PYD/PKK'nın beldeyi ele geçirdikten sonraki ihlallerini anlatıyor.

Cabar, "Kerama beldesine giren güçler kapılarımızı kırıp, evlerimizi yağmaladı. Bize çok kötü muamele etti. Beni duyan herkese sesleniyorum. Gelsinler evlerin nasıl yağmalandığını, işkenceleri görsünler. Çok vahim bir durum." ifadelerini kullanıyor.

PKK'nın sivillere işkence görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

YEREL HALKI GÖÇE ZORLUYOR VE SİLAH ALTINA ALIYORLAR

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke, Rakka ilinin kuzeyi ve Halep’in doğusundaki Münbiç ile kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini kontrol ediyor.

DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle ABD'nin desteğini alan örgüt, ele geçirdiği topraklarda yerel halkı göçe zorluyor ve silah altına alıyor. Örgüt, kontrolündeki alanlarda faaliyet gösteren muhalif Kürt siyasi partilerine de kilit vuruyor.

Rakka'nın kuzeyinde ilerleyen terör örgütü, çatışmalardan kaçarak, kontrol ettiği bölgelere sığınan sivillerin kentlere girişine de izin vermiyor.