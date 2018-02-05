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PKK'nın sosyal medya yalanları

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, teröristleri yok ederek Afrin merkezine doğru ilerlerken, terör yandaşları çaresiz kaldıkları için sosyal medyadan yalan haberler yapıyor.

AA | 05.02.2018 - 16:45..
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Terör örgütü PYD/PKK'ya ait hesaplar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için bu sefer de Esad rejiminin yağmaladığı Halep'i, Afrin gibi göstermeye çalıştı.

ESAD'IN YAĞMASINI AFRİN GİBİ GÖSTERDİLER

Sosyal medyada "Afrin'de soykırımı durdurun" etiketiyle paylaşılan fotoğrafın, 3 Mayıs 2016 tarihinde "Esad rejimi saldırılarında yüzlerce sivil hayatını kaybetti" başlıklı haberde kullanıldığı ortaya çıktı.

PKK'nın sosyal medya yalanları

TSK TERÖRİSTLERİ ÖLDÜRÜYOR, TERÖR SEVİCİLER ÇILDIRIYOR

Yine aynı etiketle paylaşılan başka bir görselin de Doğu Gutalı bir kız çocuğuna ait olduğu tespit edildi.

PKK'nın sosyal medya yalanları

PKK YANDAŞLARININ YALAN HABERLERİ

Örgüt destekçileri, Esad rejiminin, Halep'te evleri yağmalama görüntülerini de Afrin diye göstermeye çalıştı

"TSK, Afrin'deki köylerde halkın evini yağmalıyor" iddiasıyla paylaşılan görselin, 29 Aralık 2016 tarihinde Doğu Halep'teki tahliye sonrasında çekildiği belirlendi.

Fotoğrafta, Esad güçleri ve İran destekli yabancı milisler, şehri terk eden sivillerin evlerinden yağmaladıkları bir çamaşır makinasını araçlarına koyarken görülüyor.

PKK'nın sosyal medya yalanları

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