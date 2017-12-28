PKK'nın sosyal medya yapılanmasına operasyon

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, CHP'li 119 milletvekili, 2911 sayılı Kanun'un bazı maddelerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu.

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Obama'dan prense: Sakız bebeğim

ABD'nin bir önceki Başkanı olan Barack Obama, evlilik telaşesi içinde bulunan Prens Harry'nin sorularını cevapladı. Prensin 'Sigara mı, sakız mı)' yönündeki sorusuna Obama'nın cevabi ilginç oldu.