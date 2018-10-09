taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1085
Euro
7.0184
Altın
1187.95
Borsa
96731.76
Gram Altın
233.374

PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Batman'da yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından kadın terörist Devlet Aslan, Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA | 09.10.2018 - 19:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Batman'da yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman MİT Başkanlığı ile  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği  ortak çalışmada, Belçika'da terör örgütü PKK'ya müzahir oluşumlarda yönetici  pozisyonunda bulunduğu ve örgütün sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen  Devlet Aslan'ın Batman'a geldiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonla Aslan yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli  tutuklandı.

Öte yandan, Aslan'ın elinde uzun namlulu silahla ve terörist başı  Abdullah Öcalan'ın resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Batman'da yakalandı

PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Batman'da yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

120
Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

80
Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

272
Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

104
Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

132
FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

72
Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM