PKK’nın sözde bölge sorumlusu yaralı ele geçirildi

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1 Japonya ticarette ABD’nin şartlarına boyun eğdi Japonya Başbakanı Shinzo Abe, gümrük tariflerini yükselten ABD ile ticareti sürdürebilmek için Başkan Donald Trump’ın ileri sürdüğü şartları görüşmeyi kabul etti.

2 Seri katil Atalay Filiz'in cezası onandı İstinaf, sanık Atalay Filiz'e, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

3 Böyle bir Shengen ülkesi var: Lihtenştayn Avrupa'nın minik ülkelerinden birine gidiyoruz. Girdisi, çıktısı bir saat süren ülke: Lihtenştayn'la tanışın.

4 Ermenistan'a sınır ihlali yapan Umut Ali Türkiye'ye döndü Sınır ihlali yaparak geçtiği Ermenistan'da gözaltınan alınan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

5 Ali Koç'un Cocu kararı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koltuğu sallantıda olan Phillip Cocu'ya sahip çıktı. Hollandalı hocayla toplantı yapan Koç, "Biz bu yola birlikte çıktık ve birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

6 Adriana Lima'dan Metin geldi pozu Metin Hara ve Adriana Lima haftalar sonra birbirine kavuştu.