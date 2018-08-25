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PKK'nın sözde eş başkanı tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın sözde eş başkanlarından Yılmaz A. tutuklandı. Azılı terörist, Selahattin Demirtaş'ın yanına gönderildi.

Haber Merkezi | 25.08.2018 - 22:15..
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PKK'nın sözde eş başkanı tutuklandı

Fransa'nın Marsilya kentinde PKK adına yöneticilik yapan Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan terörist tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu.

PKK'nın sözde eş başkanı tutuklandı

DEMİRTAŞ’IN YANINA GÖNDERİLDİ

Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen PKK’nın sözde Avrupalı eş başkanlarından Yılmaz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu.

Öte yandan aynı cezaevinde HDP eş başkanlarından Selahattin Demirtaş da tutuklu olarak bulunuyor.

PKK'nın sözde eş başkanı tutuklandı


KARDEŞİ DE 'KIRMIZI' LİSTEDE ARANIYOR

Tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne konulan Yılmaz A.’nın kardeşinin de İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde ’kırmızı’ kategorideki ’Sertav’ kod adlı hain terör örgütü üyesi PKK’lı Ramazan A. olduğu belirtildi.

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