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PKK'nın sözde Hollanda sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

PKK lehine Hollanda'da toplantı ve gösteri organize eden A.P Diyarbakır'da havaalanınıda yakalandı.

AA | 20.09.2018 - 21:39..
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Diyarbakır MİT Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, Hollanda'da terör örgütü PKK'ya müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonunda bulunduğu ve örgütün sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen A.P'nin (51) kentten ayrılarak Almanya'ya gideceği belirlendi.

YAKALANDI

Terörle Mücadele ekipleri, Hollanda'da terör örgütü PKK lehine düzenlenen toplantı ve gösterileri organize ettiği, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.P'yi yakalamak için operasyon başlattı.

Diyarbakır Havalimanı'nda gerçekleştirlen operasyonda A.P. gözaltına alındı. A.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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