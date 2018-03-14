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PKK'nın sözde özel kuvvetleri ele geçirildi

Afrin merkezini kuşatmaya alan Türk Silahlı Kuvvetleri, YPG'nin sözde özel kuvvetlerinin eğitim aldığı kampı yerle bir etti.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 17:14..
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PKK'nın sözde özel kuvvetleri ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 54. güne girildi.

AFRİN ÇEMBERE ALINDI

Başarılı ve hızlı bir şekilde ilerleyen TSK ve ÖSO güçleri, Afrin merkezini çembere aldı. Kuşatmaya kısa bir zaman kala bölgedeki tüm tepeler kontrol altına alındı.

YPG/PKK’nın sözde özel kuvvet gücü HAT’ın eğitim kampı VİDEO

ÖZEL EĞİTİMLİ TERÖRİSTLER TSK'YA DİRENEMEDİ

Bölgede harekat devam ederken TRT Haber, terör örgüt YPG'nin sözde özel kuvvet gücü HAT'ın eğitim kampına girdi.

PKK'nın sözde özel kuvvetleri ele geçirildi

ABD'NİN EĞİTTİĞİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerden temizlenen eğitim kampı, ABD'nin teröristlere eğitim verdiği kamplardan biri olmasıyla önem taşıyor.

Kampın girişinden başlayan tünel, yaklaşık 80 santimetre kalınlığında betonla çevrili, yüksekliği ise 2 metreyi buluyor. Labirenti andıran tünelde barınak alanları da dikkat çekiyor.

PKK'nın sözde özel kuvvetleri ele geçirildi

SAVAŞ UÇAKLARI BOMBALADI

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarının eğitim aldığı toplantı salonu ise, Türk savaş uçakları tarafından vurularak kullanılamaz hale getirildi.

PKK'nın sözde özel kuvvetleri ele geçirildi

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