PKK'nın sözde sorumluları sahaya sürme taktiği tutmadı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile yurt dışında yoğun şekilde operasyonlar yürüttü.

Başarılı operasyonlar sonucu büyük kayıplar veren terör örgütü PKK, uzun yıllar örgütte bulunan bazı teröristlerin de pişmanlık duyarak teslim olmasıyla taktik değişikliğine gitti.

Örgütün sözde grup sorumlularının telsiz konuşmalarında da operasyonlarda çok zayiat verdikleri ve yeni katılımların olmadığını söyledikleri belirlendi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIM AZALDI

Son 11 ayda 106 kişinin, ekim ayında ise 5 kişinin katıldığı örgütte, katılımın azalması ve üst üste çok sayıda kayıp verilmesiyle panik oluştu. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde üst düzey sorumlularını da öne sürmek zorunda kaldı. Güvenlik güçleri, şehir ve kırsalda son 14 ayda yürüttüğü operasyonlarda örgütün sözde sorumlularından 110'u aşkınını etkisiz hale getirerek, eli kanlı örgütün planını bozdu.

SÖZDE SORUMLULAR ARASINDA ÖNE ÇIKANLAR

Bu süreçte Şırnak'ın Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari'nin Yüksekova, Diyarbakır'in Lice, Bingöl'ün Genç, Elazığ'ın Arıcak ve Siirt'in Pervari bölgelerindeki operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Sefkan" kod adlı Kenan Kahraman, sözde Şenkaya-Göle sorumlusu "Hakkı" kod adlı Yasin Atsak ile yeşil kategorideki sözde Sarıkamış-Şenkaya-Göle sorumlusu "Alişer" kod adlı Zeynal Leblebici de etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer aldı.

Tunceli'nin Kutudere bölgesinde mart ayında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri kategoride yer alan, 6 yıl önce kent merkezindeki halı sahada futbol oynayan Komiser Cem Kerman ile eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polisin yaralanması ve bir vatandaşın kaçırılması olayının faili olduğu saptandı.

Diyarbakır ve Bingöl'de 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında ise aynı listede "yeşil kategori"de bulunan "Erhan Siser" kod adlı Edip Yetüt'ün de bulunduğu belirlendi.

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 40 teröristen birinin Bestler-Dereler bölgesinin sözde cephe sorumlusu İran asıllı "Saro" kod adlı Salar Acem olduğu tespit edildi.

Bitlis'in Balcılar köyü bölgesindeki operasyon kapsamında da İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen arama tarama faaliyetlerinde belirlenen bir sığınakta, "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategoride olan sözde grup lideri "Bahoz" kod adlı Ahmet Tekin'in cesedi bulundu.

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 22 Nisan'da düzenlediği hava harekatında da listenin gri kategorisinde yer alan PKK'lı Sait Tanıt etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin turuncu kategoride bulunan "Roni" kod adlı Mehmet Füdeyil Aydın olduğu belirlendi. Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Kırım köyü Kel Tepe mevkisinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin ise ilçenin güney ve kuzeyini kapsayan sözde "Ape Musa" alanı sorumlusu "Roger Helbis" kod adlı Akif Abay olduğu ortaya çıktı.

ÇATI ÖRGÜTÜN TÜRKİYE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda yaralı yakalanan "Azat Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun, PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "Dersim Ferhat" kod adlı sözde Dersim eyalet sorumlusu Burak Aydemir olduğu öğrenildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında ise "yeşil" kategoride yer alan ve başına 1 milyon lira ödül konulan, örgütün sözde Kars-Erzurum-Iğdır 4. Bölge sorumlusu "Taylan" kod adlı Ferit Polat'ın da olduğu belirlendi.

TSK unsurlarınca Mardin'in Kızıltepe kırsalında 21 Eylül'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"nde mavi kategoride yer alan "Rubar Quser" kod adlı Şerif Başboğa olduğu belirlendi.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde yer alan F.B'nin de bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 9 teröristten "Savaş" kod adlı Hamza Güler, "Sema" kod adlı Besna Kartal, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ, "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'ın İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer aldığı anlaşıldı. Bu teröristlerden Güler'in ise örgütün sözde "Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu" olduğu saptandı.

İçişleri Bakanlığı, sadece 6-13 Kasım'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, "gri" kategoride yer alan Musa kod adlı Koçali Bala'nın da arasında bulunduğu 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şemdinli'de ise İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen ve aralarında Şemdinli ÖSB sorumlusu 'Xebat' ve 'Cekdar' kodlu sözde lider kadronun da bulunduğu 10 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda da aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alıp yurt içinde bulunan tek terörist olan sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu öldürüldü.

4 BİN 316 TERÖRİS ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son 14 ayda gece gündüz, şehir merkezi, kırsal demeden hem yurt içinde hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya son yılların en ağır darbesini indirdi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 1 Eylül 2016 ile 14 Kasım 2017 tarihleri arasındaki 14 aylık süreçte 4 bin 316 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu süreçte, terör soruşturması kapsamında 9 bin 598 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu 3 bin 624'ü tutuklandı.

Mehmetçik ve polis özel harekat timleri, bu dönemde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da son yılların en kapsamlı kış operasyonunu gerçekleştirdi.

Terör örgütüne yönelik Hakkari, Mardin, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Tunceli, Siirt, Batman ve Bingöl kırsalı ile şehir merkezlerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar düzenlendi.

Kırsal alanlarda kar, tipi, yağmur çamur demeden dağ taş dolaşarak teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri, kış koşulları nedeniyle zor şartlarda bile teröristlerin takibini bırakmadı.

Kar kalınlığının zaman zaman 2 metreye ulaştığı kırsal alanlar, dağların zirveleri, vadiler, sarp araziler, dere ve ırmak çevrelerinde aşırı soğuğa rağmen ülkenin huzuruna kasteden teröristleri arayan güvenlik güçleri, örgüt mensuplarının "girilemez", "ulaşılamaz" dedikleri mağara, sığınak ve barınaklarını bulup imha etti.

Aynı süreçte kararlılıkla sürdürülen operasyonlarda örgüte büyük eleman kayıpları verdirerek kış üslenmesine imkan tanımayan güvenlik güçleri, PKK'ya ait çok sayıda giyecek ve yiyecek gibi yaşam malzemeleri, örgütsel doküman, silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirdi.