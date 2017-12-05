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PKK'nın sözde sorumlularından ikisi daha öldürüldü

Atak helikopterleriyle Şırnak'ta yapılan operasyonda, PKK'nın sözde sorumlularından iki terörist öldürüldü.

İHA | 05.12.2017 - 23:15..
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör operasyonu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, Andok ve Kemal kod adlı iki teröristi etkisiz hale getirdi. Edinilen bilgiye göre öldürülen iki terörist, PKK’nın sözde Cudi cephesi halkla ilişkiler sorumluları.

PKK'nın sözde sorumlularından ikisi daha öldürüldü

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, öldürülen iki teröristin saklandığı mağaranın yerini öğrendi. Başlatılan operasyonda iki teröristin öldürülmesine rağmen, TSK bölgede operasyonu sürdürüyor.

PKK'nın sözde sorumlularından ikisi daha öldürüldü VİDEO

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