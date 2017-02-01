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PKK'nın suikastçısı İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda suikast eğitimi alan bir terörist yakalandı.

01.02.2017 - 15:00
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İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK üyesi bir kadının İstanbul'da yaşadığı tespiti üzerine takip başlattı.

Yapılan takiplerin ardından 26 Ocak tarihinde Kadıköy'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Hatice S. (32) gözaltına alındı.

SUİKAST EĞİTİMİ ALMIŞ

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alınan Hatice S.'nin 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK’nın kırsal yapılanmasına katılarak sabotaj ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bir süre İstanbul'a geldiği öğrenilen Hatice S.'nin eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK'nın suikastçısı İstanbul'da yakalandı

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