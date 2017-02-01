PKK'nın suikastçısı İstanbul'da yakalandı

Yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi Vezir Parmağı'nı sadece 242 bin seyirci izledi.

Şirin Payzın, CNN Türk canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'li katip üyenin 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasını sordu.

Geçen yıl öğretmen olmak için girilen sınavlarda adaylar kendi alanlarıyla ilgili soruların birçoğunu cevaplayamadı.

Öğretmen adayları kendi alanlarında başarısız oldu

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CNN ABD'ye kaçan darbeciyle röportaj yaptı

Türkiye'yi karalamak için her fırsatta yalan haber yapan Amerikan kanalı CNN, bu sefer de darbeci hainle özel röportaj yaptı.