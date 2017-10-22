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PKK'nın Suriye petrollerine yönelik hamlesi

Terör örgütü PKK / YPG, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü Suriye'nin en büyük petrol sahasını ele geçirdi.

22.10.2017 - 14:09
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PKK'nın Suriye petrollerine yönelik hamlesi

Terör örgütü PKK, ABD desteği ile Suriye'deki kazanımlarını artırmaya çalışıyor.  9 Eylül'de başlatılan Deyrizor operasyonu kapsamında kentin kuzey kırsalında bulunan ve ülkenin en zengin petrol yatağı olarak bilinen El-Ömer petrol sahası terör örgütü PKK / YPG'nin kontrolüne geçti.

PKK'nın Suriye petrollerine yönelik hamlesi

PKK'NIN KALKINMA HAMLELERİ

Türkiye'de gerçekleştirilen terör operasyonları ile çok zor zamanlardan geçen ve adeta bitme noktasına elen PKK'nın bu coğrafya üzerinde hakimiyet alanı daraldı. Ekonomik faaliyetlerine son verilen terör örgütü buradan kazanamadığı geliri Suriye'de elde etmeye alışıyor. Bunun da en kolay yolu ABD destekli yapılan operasyonlar ile petrol ticareti.

YPG, 23 Eylül'de de Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi "Konoko"yu işgal etmiş ardından bu ay başlarında Cafra petrol sahasını ele geçirmişti. AA'nın harita alan ölçümlerine göre terör örgütü YPG Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyor.

Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusunda ülkenin en büyük petrol sahaları bulunuyor. DEAŞ son 3 yıldır, söz konusu petrol sahalarından milyonlarca dolar gelir elde etmişti.

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