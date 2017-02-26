PKK'nın üst düzey yöneticisi öldürüldü

Türk savaş uçaklarının 19-20 Şubat tarihleri arasında Kuzey Irak'ta PKK kamplarının bulunduğu Zap bölgesindeki bazı hedeflere yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonunda öldürülen PKK'lıların kimlikleri ortaya çıktı.
ARALARINDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİ DE VAR
Hava operasyonunda aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Hakkari nüfusuna kayıtlı 'Bawer Xebat' kod adlı Gıyasettin Gür'ün de bulunduğu 4 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.
'Bawer Xebat' kod Gıyasettin Gür
CEZAEVİNDEN ÇIKIP DAĞA KAÇTI
Gıyasettin Gür'ün, 13 Nisan 2007 tarihinde Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisiyken, örgütün bombacısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandığı ve konulduğu cezaevinden 2011 yılı Ekim ayından çıktıktan sonra dağa çıktığı belirtildi.