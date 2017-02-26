taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6092
EURO
3,8090
ALTIN
145,97
PETR
55,9400

PKK'nın üst düzey yöneticisi öldürüldü

Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bawer Xebat' kod Gıyasettin Gür'ün öldürüldüğü bildirildi.

26.02.2017 - 11:29
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk savaş uçaklarının 19-20 Şubat tarihleri arasında Kuzey Irak'ta PKK kamplarının bulunduğu Zap bölgesindeki bazı hedeflere yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonunda öldürülen PKK'lıların kimlikleri ortaya çıktı.

ARALARINDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİ DE VAR

Hava operasyonunda aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Hakkari nüfusuna kayıtlı 'Bawer Xebat' kod adlı Gıyasettin Gür'ün de bulunduğu 4 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

PKK'nın üst düzey yöneticisi öldürüldü

'Bawer Xebat' kod Gıyasettin Gür

CEZAEVİNDEN ÇIKIP DAĞA KAÇTI

Gıyasettin Gür'ün, 13 Nisan 2007 tarihinde Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisiyken, örgütün bombacısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandığı ve konulduğu cezaevinden 2011 yılı Ekim ayından çıktıktan sonra dağa çıktığı belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalın hesabı görünce garsonla tartışma yaşadı

Yalın hesabı görünce garsonla tartışma yaşadı

27
Mesut Özil dönerci oldu

Mesut Özil dönerci oldu

14
Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

19
Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

66
Yalçın Topçu: TBMM Hocalı'yı soykırım olarak tanımalı

Yalçın Topçu: TBMM Hocalı'yı soykırım olarak tanımalı

44
Hakan Sabancı ile Engincan Ural çapkınlık turunda

Hakan Sabancı ile Engincan Ural çapkınlık turunda

5
Trump'tan gazetecilerin gecesine katılmama kararı

Trump'tan gazetecilerin gecesine katılmama kararı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM