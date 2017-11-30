taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.826
USD
3,9444
EURO
4,6716
ALTIN
162,53
PETR
63,1800

PKK'nın Van'daki kış üstlenmesine büyük darbe

Van Valiliği, PKK'nın kış üstlenmesine yönelik yapılan Şehit Jandarma Er Ali Karaca Operasyonu hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 14:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütünün Van YPS yapılanması içerisinde faaliyet gösteren teröristlerin, kış üslenmesine yönelik olarak temin ettikleri silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi kırsalında araziye gizledikleri yönünde istihbari bilgiler elde edilmiş ve söz konusu silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini tespit ve gerekli işlemleri yapmak maksadıyla, 30 Kasım 2017 tarihinde Şehit J.Er Ali KARACA Operasyonu icra edilmiştir.

PKK'nın Van'daki kış üstlenmesine büyük darbe

PKK'YA VAN'DA BÜYÜK DARBE

Yapılan operasyon sonucunda;

(1) adet G-3Piyade Tüfeği (yabancı menşeli),
(6) adet G-3 Piyade Tüfeği şarjörü,
(170) adet G-3 Piyade Tüfeği Fişeği,
(2) adet El Bombası (Rus menşeli, savunma tipi),
(920) gram A4 Patlayıcı,
(1) adet Gece Görüş Dürbünü,
(1) adet Batarya,
(4) adet Uyku Tulumu,
(3) adet Met,(1) adet Sırt Çantası,
(1) adet Piknik Tüpü,
(22) adet Pil
(1) adet Çaydanlık,
(1) adet Tencere,
(2) adet Fincan,
(2) adet Su Bardağı,
(2) adet Tabak,
(4) adet Kaşık,
(3) adet Çatal,
(500) gr Çay,
(1,5) kg Küp Şeker,
(2) lt Ayçiçek Yağı,
(1) kg Kakaolu Fındık Kreması,
(500) gr Zeytin,
(1) paket Bulaşık Deterjanı ele geçirilmiştir.
Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İlginizi Çekebilir
Midesinden 95 prezervatif içinde 1 kilo kokain çıktı
Belçika'dan gelen Gana uyruklu şüphelinin midesinde prezervatifler içinde kokain ele geçirildi.
13 eski Danıştay personeli hakkında gözaltı kararı
FETÖ üyesi olmakla suçlanarak KHK ile ihraç edilen 13 Danıştay personeli hakkında gözaltı kararı verildi.
Fırtına nedeniyle Gökçeada'ya bazı seferler iptal
Gökçeada ile Kabatepe arasındaki bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

214
Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

249
ABD Kerkük'te Kürtlerle operasyon yapacak

ABD Kerkük'te Kürtlerle operasyon yapacak

166
Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

161
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

220
Ebru Gündeş Reza Zarrab'dan boşanmıyor

Ebru Gündeş Reza Zarrab'dan boşanmıyor

70
İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM