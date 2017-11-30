PKK'nın Van'daki kış üstlenmesine büyük darbe

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütünün Van YPS yapılanması içerisinde faaliyet gösteren teröristlerin, kış üslenmesine yönelik olarak temin ettikleri silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi kırsalında araziye gizledikleri yönünde istihbari bilgiler elde edilmiş ve söz konusu silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini tespit ve gerekli işlemleri yapmak maksadıyla, 30 Kasım 2017 tarihinde Şehit J.Er Ali KARACA Operasyonu icra edilmiştir.





PKK'YA VAN'DA BÜYÜK DARBE

Yapılan operasyon sonucunda;

(1) adet G-3Piyade Tüfeği (yabancı menşeli),

(6) adet G-3 Piyade Tüfeği şarjörü,

(170) adet G-3 Piyade Tüfeği Fişeği,

(2) adet El Bombası (Rus menşeli, savunma tipi),

(920) gram A4 Patlayıcı,

(1) adet Gece Görüş Dürbünü,

(1) adet Batarya,

(4) adet Uyku Tulumu,

(3) adet Met,(1) adet Sırt Çantası,

(1) adet Piknik Tüpü,

(22) adet Pil

(1) adet Çaydanlık,

(1) adet Tencere,

(2) adet Fincan,

(2) adet Su Bardağı,

(2) adet Tabak,

(4) adet Kaşık,

(3) adet Çatal,

(500) gr Çay,

(1,5) kg Küp Şeker,

(2) lt Ayçiçek Yağı,

(1) kg Kakaolu Fındık Kreması,

(500) gr Zeytin,

(1) paket Bulaşık Deterjanı ele geçirilmiştir.

Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."