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PKK'nın yalanlarını Afrinli siviller anlattı

Afrin'de yuvalanan terör örgütü PYD/PKK'nın TSK ve ÖSO'ya karşı canlı kalkan olarak kullanmak istediği siviller, yaşadıkları zorlukları ve PYD/PKK'nın yalanlarını anlattı.

AA | 17.03.2018 - 16:53..
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Afrin'den kaçarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) terörden temizlediği bölgelere sığınan siviller, teröristlerin, kendilerini canlı kalkan olarak kullanmak istediğini, kentten çıkmaya çalışan ailelere ateş açtığını ve hastaneleri yaktığını söyledi.

"KİMSENİN ÇIKIŞINA İZİN VERMİYORLAR"

Afrin'den gelen Ahmed Abdo, teröristlerin Afrin'den kaçanlara ateş ettiğini belirterek, "Ben, ailem, çocuklarım birlikte geldik. Dün yola çıkmıştık ama kontrol noktasında herkesi durdurdular, kalabalık vardı. Kimsenin çıkışına izin vermiyorlar." dedi.

"PKK HASTANELERİ YAKIYOR, HERKESE ATEŞ EDİYOR"

Kentten ayrılmaya çalışanlara örgütün ateş açarak engel olmaya çalıştığını, gerekirse sivilleri katletmekten geri durmadığını ifade eden Abdo, "Sabah 06.00'da yola çıkmıştık. Kontrol noktasındaki kalabalığa iki tane roket attılar. Çok sayıda kişi öldü veya yaralandı. Herkes kaçıştı. Hastaneleri yakıyorlar, herkese ateş ediyorlar. PKK bunları yaptı. PKK'nın işi bu." diye konuştu.

PKK'nın yalanlarını Afrinli siviller anlattı

"PKK'NIN KATLİAMLARINA ŞAHİDİM"

Teröristlerin elinden kaçmayı başaran Afrinli Enise Hammud ise "Afrin’den neden mi çıktık? Bunlar bizi vurdular. Camları kırdılar, eğer kocam dışarıya çıkmış olsaydı onu da öldüreceklerdi." dedi.

PYD/PKK'lı teröristlerin halkı tehdit ederek kentte tutmaya çalıştığına dikkati çeken Hammud, "Bunlar yollara, hastanelere ve okullara, her yere mayın döşediler. 'Ya evinizde kalın ya da 'çıkın ve ölün' diyorlar. Kimse kimseyi suçlamasın. Bunları yapanlar PKK'lılar. Ben PKK'nın katliamlarına şahidim.

"EĞER YOL AÇIK OLSA AFRİN'DE BİR KİŞİ BİLE GÖREMEZSİNİZ"

Dün Mahmudiye Mahallesi'nde katliam yaptılar, bir kontrol noktasını hedef aldılar. Bu kontrol noktasını PKK hedef aldı. Ölüler yollara saçılmıştı, aynı şekilde her taraf yaralı doluydu. Eğer yol açık olsa Afrin'de bir kişi bile göremezsiniz. Herkes oradan çıkar."

Diğer bir sivil Fehim Biddar ise "Dışarıda bir traktör vardı, ona bindik, buraya geldik. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz." diye konuştu.

 


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