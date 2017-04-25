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PKK'nın yeni Kandil'i Sincar aynı zamanda petrol bölgesi

TSK'nın PKK'ya yönelik Sincar Dağı'na hava operasyonu, örgütün bölgedeki varlığını yeniden gündeme taşıdı.

25.04.2017 - 13:16
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PKK'nın yeni Kandil'i Sincar aynı zamanda petrol bölgesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı'na hava saldırısı düzenledi.

18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, YPG'li en az 18 teröristin öldüğünü duyurdu.

PKK'nın yeni Kandil'i Sincar aynı zamanda petrol bölgesi

KANDİL'E ALTERNATİF

DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesini ele geçirmesini bahane ederek Kandil ve Suriye'den gönderdiği militanlar vasıtasıyla bölgeye yerleşen PKK, ilçenin jeostratejik avantajından da yararlanarak, Kandil'e alternatif ikinci bir üs oluşturmayı hedefledi.

IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Ezidilerin önde gelen isimlerinin tüm çağrılarına rağmen PKK ve ona bağlı yerel teröristler Sincar Dağı başta olmak üzere diğer bölgelerde varlıklarını sürdürmeye devam etti.

BÜYÜK PETROL VE DOĞALGAZ REZERVİ VAR

Jeoloji uzmanları, Sincar bölgesinin büyük petrol ve doğalgaz rezervine sahip olduğunu söylüyor.

PKK'nın yeni Kandil'i Sincar aynı zamanda petrol bölgesi
Hava operasyonu sonrası Reuters tarafından geçilen fotoğraflarda petrol pompaları dikkat çekiyor. Öte yandan bu pompaların küçüklüğü petrolün bol ve çıkarılması kolay olduğunu ortaya koyuyor.

Rûdaw’a konuşan Jeolog Bewar Hınsi, Saddam Hüseyin döneminde bu bölgelerde petrol çıkarmanın yasak olduğunu hatırlatarak, “Bölgede çok petrol ve doğalgaz var” diyor. Uzman, Sincar sınırları içerisinde 3 noktada petrole rastlandığını, arama faaliyetleriyle çok sayıda kaynağa ulaşılabileceğini belirtiyor.

PKK'nın yeni Kandil'i Sincar aynı zamanda petrol bölgesi

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